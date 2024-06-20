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Siyaset Muharrem İnce Efendimiz'e (sav) hakareti savundu!
Siyaset

Muharrem İnce Efendimiz'e (sav) hakareti savundu!

Yeniakit Publisher
2024-06-20 23:34:00 - 2024-06-20 23:51:11
Muharrem İnce Efendimiz'e (sav) hakareti savundu!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Peygamber Efendimiz'e (sav) hakaret eden Diamondt Tema adlı alçağı savundu.

İnce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajındai Efendimiz'e (sav) hakaretin "düşünce ve fikir özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Diamond Tema'ya tepki gösteren kesimi hedefe koyan İnce şunları söyledi:

"Anayasamızın 26. Maddesi “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.” demektedir. Açıklanan bir fikir toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilmese, hatta kızgınlıkla karşılansa bile düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Toplumun egemen düşüncesine aykırı gelen her düşünceyi TCK’nın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” kapsamında değerlendirirseniz düşünce özgürlüğü diye bir şey kalmaz. Düşünce özgürlüğüne (farklı fikirlerin alabildiğine söylenebilmesine) bizzat gerçeği anlayabilmek için ihtiyacımız var. Sosyal medya üzerinde yapılan bir tartışma üzerinden bir bardak suda fırtına koparılmaktadır. Adalet Bakanı yaptığı açıklama ile yargılamadan infaz yapmakta, adaleti siyasete kurban etmektedir. Her zaman dediğimiz gibi ülkenin yeni bir anayasaya değil anayasayı uygulayacak kafaya ihtiyacı var."

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