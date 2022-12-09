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Siyaset Muharrem İnce dini nikahı hedefe koydu!
Siyaset

Muharrem İnce dini nikahı hedefe koydu!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AK Parti iktidarının resmi nikah kıyılmadan dini nikah kıyılmasını engelleyen yasa düzenlemesini, uygulamada yokmuş ve kendi vaadiymiş gibi gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 23:52:00 -
Muharrem İnce dini nikahı hedefe koydu!

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirası aile üyeleri tarafından yalanlanırken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yalan üzerinden çıkışta bulundu.

İnce, Hiranur Vakfı kurucusuna atılan iftira üzerinden dini nikah kıyma işlemini hedefe koydu.

"Atacaksın hapse"

AK Parti iktidarının resmi nikah kıyılmadan dini nikah kıyılmasını engelleyen yasa düzenlemesini uygulamada yokmuş ve kendi vaadiymiş gibi gündeme getiren İnce, şu ifadeleri kullandı:

Resmi nikah olmadan dini nikah kıyanlara ağır hapis cezası vereceğiz. İmamı atacaksın hapse.

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