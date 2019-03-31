Muharrem İnce de oyunu kullandı 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaya basın ordusuyla gelen Muharrem İnce, bugün gerçekleşen yerel seçimde ise yalnızdı.

Muharrem İnce, Yalova'da oyunu kullandı. İnce'nin önceki seçimde yanında olan basın ordusu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kendisini eşiyle baş başa bıraktı. ''Eşimle oyumuzu kullandık'' Yalova'nın Elmalı Köyü'nde oyunu kullanan Muharrem İnce, sosyal medyadan paylaşım yaparak, ''Daha iyi bir gelecek umuduyla eşimle birlikte oyumuzu kullandık.'' dedi. Bir vatandaş telefonuyla çekti 24 Haziran seçimlerinde, CHP Cumhurbaşkanı adayı olan İnce'ye karşı basının gösterdiği ilgi dikkat çekmişti. Oy kullandığı sırada yoğun soru trafiği yaşayan İnce'nin, bugün oy kullanırken yanında kendisini şahsi telefonlarının kamerasıyla çeken bir-iki vatandaş vardı.

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