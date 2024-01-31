Muharrem İnce CHP’yi ‘Ti’ye aldı Ben diyorum demlenme o diyor ki söylenme

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın açıklaması düzenledi. Düzenlediği basın açıklamasında MHP lideri Devlet Bahçeli gibi konuşmalarında sıkça yer verdiği deyişlerden örnekler sundu. CHP’yi de eleştiren İnce “Ben diyorum siyasette ilke, o diyor ki istedi benden ilçe” dedi.

ÖN SEÇİM YAPAN PARTİLER EŞ DOSTU ADAY YAPMAYA BAŞLADI

Erdoğan 22 yılda Türkiye’yi o kadar otoriterleştirdi ki bütün siyasi partiler bundan nasibini aldı. 50 yıl önce bile ön seçim yapan partiler artık eş dostu aday yapmaya başladı, Türkiye’nin durumu bu. Değerli arkadaşlarım, 22 yıldır Türkiye’yi yönetiyor, 22 yıldır.

MUHALEFETE GÖRE BAŞKA BİR SİYASİ PARTİ ADAY ÇIKARMAK İSTERSE BÖLÜCÜ OLUYOR

Peki bu iktidarın yanında bir de muhalefet var. Bu muhalefetin derdi şu; bizden başka kimse aday olmayacak. Başka birisi, siyasi parti aday çıkarmak isterse bölücü olacak, sarayın adamı olacak. Herkes yarıştan çekilecek, herkes bunlara destek olacak. Başka şansın yok. Ancak öyle yarış kazanabileceğine inanıyor. Aday çıkarırsan seni yaftalıyor.

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BONSERVİSLE MİLLETVEKİLİ

Ama 39 milletvekilini dağıtıyor. Al diyor. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları dağıtıyor. Bakanlık dağıtıyor müsteşarlık dağıtıyor. Yetmedi, yetmiyor bir grup kuruyor bir parti iki partiyle bir araya geliyor. Ana muhalefet partisinin verdiği milletvekilleriyle bir grup kuruyorlar. Bir Sayın milletvekili vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Tamam diyorlar dolduralım al sana 1 milletvekili daha verelim. Bonservisiyle, mazbatasıyla birlikte mi veriyorlar mazbatasız mı veriyorlar bilmiyorum orasını. Al diyorlar bir tane daha verelim grubu bir daha kurduruyorlar.

CHP LİSTELERİNDEN SEÇİLMİŞ BİRİSİ ÇIKIYOR SAADET PARTİSİ’NİN İSTANBUL ADAYI OLUYOR

Sonra bu 39’dan birisi CHP listelerinden İstanbul’dan seçilmiş birisi çıkıyor Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor, ve diyor ki İstanbul’un 5 yılı boşa gitti. Sonra Memleket Partisi aday çıkaramaz. Ya senin ortağın aday çıkarmış. İstanbul’un 5 yılı boşa geçti diyor. Değerli arkadaşlarım partinin sözcüsü bu. 39 Milletvekili vereceksiniz. O milletvekillerinden birisi sizin karşınıza geçecek ve boşa geçtiğini söyleyecek 5 yılın.

BU İKTİDAR DEĞİŞMELİDİR AMA BU MUHALEFET DAHA ÖNCE DEĞİŞMELİDİR

Değerli arkadaşlarım. Evet inanıyorum, bu Erdoğan ve bu iktidar değişmelidir, ama bu muhalefet en önce değişmelidir. Bu muhalefet değişmeden Türkiye’nin kaderi değişmez. Bunu tekrarla söylüyorum. Bütün adaylıkları eşe dosta, başka partilere dağıtmışlar.

UTANIR İNSAN BUNU SÖYLEMEYE

Şimdi özrü kabahatinden büyük açıklamalar yapıyorlar. Karşıyaka’yı istemişiz, Vermemişler. Kime vermişler? CHP’nim evladına mı vermişler? Keşke yapsalardı. 2018’de başka partiden 5’inci sıra birine vermişler. Yazık günah. Eşe dosta dağıtıyorlar. Yani Memleket Partisi sizden 1 ilçe istemiş sizde vermemişsiniz utanır insan bunu söylemeye utanır, utanır. Yüz olsa bunlarda utanırlar. Demek ki sizden sembolik bir şey istemişler. Şimdi neden konuşuyorsunuz aday çıkarınca? Niye konuşuyorsunuz şimdi?

BU ARKADAŞLARIN DERDİ KURULTAY

Ama Memleket Partisi çok iyi davranmış size, eğer öyleyse eğer. Ama siz çok kötü niyetlisiniz demek ki. Değerli arkadaşlarım. Tüm ortakları bunları terk etmişken ben yardım elimi uzattım. Altılı masa darmadağın. Ben elimi uzattım bunlara. Memleket Partisi Atatürkçülerin partisi, ruh verecektir, heyecan verecektir. Gelin işbirliği yapalım dedim. Ama bunlar bize ihtiyaçları yokmuş demek ki. Yandaş gazeteciler de bunlarla birlikte %60’la kazanıyorlar zaten. Kazansınlar tamam. Bize de ihtiyaçları yokmuş. Bu arkadaşlar seçim kazanmak istemiyor. Bu arkadaşların derdi kurultay. Şimdi ben şiirle, edebiyatla ilgilenen bir fizik öğretmeni olarak sizlere birkaç deyiş okuyayım. Sonra da sorularınızı alayım.

“Ben diyorum siyasette ilke,

O diyor ki istedi benden ilçe,

Ben diyorum arada Ali de olsun,

O diyor her yer Veli’yle dolsun.

Ben diyorum İsveç’e hayır,

O diyor belediyede bizim adamları kayır,

Ben diyorum kaybedersin,

O diyor iftira atarım, saraya gidersin,

Ben diyorum genç cumhuriyete saldıranı aklama, paklama,

O diyor istedin benden Karşıyaka,

Ben diyorum kaybedersin demlenme,

O diyor uzak dur söylenme.”