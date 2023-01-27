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Siyaset Muharrem İnce açıkladı... Yeni bir ittifak daha geliyor
Siyaset

Muharrem İnce açıkladı... Yeni bir ittifak daha geliyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4'üncü ittifakı oluşturacaklarını açıkladı. İnce, görüştükleri partinin isimlerini de tek tek açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 20:58:00 - 2023-01-27 20:58:54
Muharrem İnce açıkladı... Yeni bir ittifak daha geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı seçim tarihi olarak açıklamasının ardından seçim hazırlıkları hızlandı.

Ankara'da bir otelde partisinin kurmaylarıyla birlikte gazetecilerle buluşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "4. ittifak" açıklaması yaptı.

Yeni bir ittifak oluşturacaklarını ifade eden İnce, kendisine yöneltilen "ittifakınızda kaç parti var" sorusuna ilişkin, "Şu anda görüştüğümüz partiler, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti ve Demokratik Sol Parti'dir. Onların iznini almadan bir şey söylemek istemiyorum ama konuşuyoruz ortak metinimizle ilgili. Mutabık olduğumuz pek çok alan var. Tartışmalı bir kaç alan var. Onları bir netleştirelim 6 Şubatla ilgili kesin bir tarihimiz yok" ifadelerini kullandı.

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