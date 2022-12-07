Muharrem İnce açıkladı! Dördüncü ittifak geliyor...

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Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı'ndan sonra; Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'den oluşan yeni bir ittifakın kurulacağı öğrenildi.

Fatih Portakal’ın Youtube kanalına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ittifak sorusunu cevapladı.

İnce, dört partiden oluşan ittifakın duyurusunun Anıtkabir'de yapılacağını açıkladı.

İnce, “Temel konularda anlaştığımızı söyleyebilirim. Dört parti konuşuyoruz. Her konuda mutabık değiliz ama anlaştığımız konuları alt alta yazıyor, netameli konuları tartışıyoruz. Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp bunları açıklayacağız” dedi.