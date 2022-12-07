  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rakamlarla cevap! Tevfik Göksu İmamoğlu’nun maskesini indirdi

Semt pazarları mı süper marketler mi? Neredeyse yarı yarıya daha ucuz!

Ukrayna-Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! O anlar kaydedildi! Kanınız donacak

Engelli çocukla dalga geçti, babasını da kafasına odunla vurup öldürdü

Bursa'da 400 metrekarelik alanda yapıyor! Paraya para demiyor! Her yerden sipariş yağıyor

Yüzyıllardır aranıyordu! Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran haber geldi... Dünyanın gözü bir anda buraya çevrildi

Aralarında Türkiye var mı? Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı

Sahte diploma dolandırıcılığı yapan şebekeye ulaşıldı! Tıp fakültesi 40 bin TL, hukuk...

24 trilyon dolarlık dev hazine! Topraktan petrol, altın, elmas ve bakır fışkırıyor

Gabar Dağı'nda petrol bulundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Siyaset Muharrem İnce açıkladı! Dördüncü ittifak geliyor...
Siyaset

Muharrem İnce açıkladı! Dördüncü ittifak geliyor...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'den oluşan dördüncü ittifakın oluşma aşamasına olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 16:32:00 - 2022-12-07 16:39:20
Muharrem İnce açıkladı! Dördüncü ittifak geliyor...

 Yeniakit.com.tr 

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı'ndan sonra; Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'den oluşan yeni bir ittifakın kurulacağı öğrenildi.

Fatih Portakal’ın Youtube kanalına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ittifak sorusunu cevapladı.

İnce, dört partiden oluşan ittifakın duyurusunun Anıtkabir'de yapılacağını açıkladı.

İnce, “Temel konularda anlaştığımızı söyleyebilirim. Dört parti konuşuyoruz. Her konuda mutabık değiliz ama anlaştığımız konuları alt alta yazıyor, netameli konuları tartışıyoruz. Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp bunları açıklayacağız” dedi.

Ümit Özdağ PKK dışında herkesi hedef aldı!
Ümit Özdağ PKK dışında herkesi hedef aldı!

Siyaset

Ümit Özdağ PKK dışında herkesi hedef aldı!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na rezil çağrı!
Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na rezil çağrı!

Siyaset

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na rezil çağrı!

Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert cevap! 2015 Haziran-Kasım dönemini böyle anlattılar
Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert cevap! 2015 Haziran-Kasım dönemini böyle anlattılar

Siyaset

Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert cevap! 2015 Haziran-Kasım dönemini böyle anlattılar

Ümit Özdağ da eşcinsel sevici çıktı!
Ümit Özdağ da eşcinsel sevici çıktı!

Siyaset

Ümit Özdağ da eşcinsel sevici çıktı!

Eşcinsel sevici Ümit Özdağ'dan Evrim Teorisi vaadi!
Eşcinsel sevici Ümit Özdağ'dan Evrim Teorisi vaadi! "Ders kitaplarına koyacağız"

Siyaset

Eşcinsel sevici Ümit Özdağ'dan Evrim Teorisi vaadi! "Ders kitaplarına koyacağız"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23