Muharrem İnce 100 bin imzayı alınca bakın ne yaptı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. İstenilen imzaya ulaşınca Muharrem İnce'nin sosyal medyadaki oyun görüntüleri tekrar gündeme geldi.
100 bin imzayı tamamlayan Muherrem İnce twitter hesabından bir açıklama yaparak kendisine imza verenlere teşekkür etti.
"Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza TAMAM. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM." diyen Muharrem İnce'nin videosu en çok izlenenler arasına girdi.