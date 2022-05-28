Muharrem Bey, alo! Ölçüsü kaç santim söylesenize
Engin Ardıç, mayıs ayında bir anket yaptıracaklarını ve kendi deyimiyle "boylarının ölçüsünü alacaklarını" söyleyen Muharrem İnce'ye "Mayıs ayının bitmesine üç gün var. Eee? Kaç santimetro? Öğrenemedik" diye hayıflandı.
Engin Ardıç, mayıs ayında bir anket yaptıracaklarını ve kendi deyimiyle "boylarının ölçüsünü alacaklarını" söyleyen Muharrem İnce'ye "Mayıs ayının bitmesine üç gün var. Eee? Kaç santimetro? Öğrenemedik" diye hayıflandı. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
"Adaylığı kendince kesinleşenlerden Muharrem İnce mayıs ayında bir anket yaptıracaktı, kendi deyimiyle "boylarının ölçüsünü alacaklardı"...
Mayıs ayının bitmesine üç gün var.
Eee? Kaç santimetro? Öğrenemedik."