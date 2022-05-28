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Medya Muharrem Bey, alo! Ölçüsü kaç santim söylesenize
Medya

Muharrem Bey, alo! Ölçüsü kaç santim söylesenize

Engin Ardıç, mayıs ayında bir anket yaptıracaklarını ve kendi deyimiyle "boylarının ölçüsünü alacaklarını" söyleyen Muharrem İnce'ye "Mayıs ayının bitmesine üç gün var. Eee? Kaç santimetro? Öğrenemedik" diye hayıflandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 12:48:00 -
Muharrem Bey, alo! Ölçüsü kaç santim söylesenize

Engin Ardıç, mayıs ayında bir anket yaptıracaklarını ve kendi deyimiyle "boylarının ölçüsünü alacaklarını" söyleyen Muharrem İnce'ye "Mayıs ayının bitmesine üç gün var. Eee? Kaç santimetro? Öğrenemedik" diye hayıflandı. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Adaylığı kendince kesinleşenlerden Muharrem İnce mayıs ayında bir anket yaptıracaktı, kendi deyimiyle "boylarının ölçüsünü alacaklardı"...

Mayıs ayının bitmesine üç gün var.

Eee? Kaç santimetro? Öğrenemedik."

 

 

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