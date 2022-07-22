Muharrem ayının ilk on günü kılınacak namaz: Muharrem ayın namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?

Muharrem Ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul ediliyor. İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hz. Muhammed'in hicreti esas alınarak, hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı bu yıl 31 Temmuz’da başlayacak. Muharrem'in birinci günü yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Peki Muharrem'in birinci günü yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayının birinci günü okunacak dualar ve yapılması gerekenler.

Muharrem ayının 1’i ile 10’u arasında kılınacak namaz

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.

Muharrem ayı namazı nasıl kılınır?

Namaza şöyle niyet edilir: "Niyet eyledim yâ Rabbi, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veyâ herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber..."

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı Şerîf.

2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 El-hâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı Şerîf.

4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

5. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 ihlâs-ı Şerîf.

6. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra duâ edilir.

Hayır ve hasenat: Muharrem ayında ihtiyacı olanlara yardım etmeli, sadaka vermeye özen göstermeliyiz. Bu ayda yapılan hayır ve hasenata kat kat sevap yazılır.

İkram: Peygamberimiz bir hadislerinde; “Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” buyurarak, bizleri Aşure gününde ve bu ayda –ailemizin rızkını zora sokmayacak şekilde- bol bol ikramda bulunmaya teşvik etmiştir.

Dua: “Muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları, Cenâb-ı Hakk lütfuyla ve keremiyle huzûruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir.” buyrulmuştur.