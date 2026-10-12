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Cheesecake ve puding üzerine: Limonlu sos nasıl yapılır? 5 malzeme yetiyor

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Cheesecake ve puding üzerine: Limonlu sos nasıl yapılır? 5 malzeme yetiyor

Tatlılarınıza ferahlatıcı ve iştah kabartan bu enfes lezzeti uygulamak istemez misiniz?

#1
Foto - Cheesecake ve puding üzerine: Limonlu sos nasıl yapılır? 5 malzeme yetiyor

Yalnızca 5 temel malzemeyle ve 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu ipeksi limonlu sos, pudingden cheesecake'e kadar her tarife adeta gurme bir lezzet kazandırıyor. İşte adımı adımına tam kıvamında ev yapımı limonlu sos tarifi…

#2
Foto - Cheesecake ve puding üzerine: Limonlu sos nasıl yapılır? 5 malzeme yetiyor

Mutfakta tatlı yaparken lezzeti bir üst seviyeye çıkarmanın sırrı çoğu zaman detaylarda saklıdır. Ekşimsi ve tatlı dengesini muazzam bir kıvamla buluşturan limon sosu, tatlı sunumlarının en sevilen ve en pratik kurtarıcılarından biridir.

#3
Foto - Cheesecake ve puding üzerine: Limonlu sos nasıl yapılır? 5 malzeme yetiyor

Yapımı son derece kolay olan ve içerisindeki tereyağının verdiği ipeksi dokuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakan bu sosu; cheesecake üzerlerinde, puding kuplarında ya da serinletici dondurmaların yanında güvenle tercih edebilirsiniz. İşte malzemelerini her evde kolayca bulabileceğiniz, dakikalar içinde hazır olan nefis limon sosu tarifi...

#4
Foto - Cheesecake ve puding üzerine: Limonlu sos nasıl yapılır? 5 malzeme yetiyor

Hazırlık Süresi: 10 Dakika Malzemeler 4 adet yumurtanın sarısı Yarım su bardağı ince toz şeker Çeyrek (¼) su bardağı taze sıkılmış limon suyu 2 adet limonun ince rendelenmiş kabukları 150 gram küp doğranmış tereyağı

#5
Foto - Cheesecake ve puding üzerine: Limonlu sos nasıl yapılır? 5 malzeme yetiyor

Uygun bir sos tenceresinde 4 adet yumurta sarısını yarım su bardağı toz şekerle pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın. Çeyrek su bardağı limon suyunu ve rendelenmiş 2 limonun kabuğunu karışıma ilave edip tekrar karıştırın. Tencereyi orta ateşe alın. Kıvamı koyulaşıp sos kıvamı alana kadar yaklaşık 10-15 dakika boyunca hiç ara vermeden sürekli karıştırarak pişirin. İstenen yoğunluğa ulaşınca tencereyi ocaktan indirin. Sıcak sosun içerisine 150 gram tereyağını ekleyin ve eriyip sosla tamamen bütünleşene kadar karıştırın.

#6
Foto - Cheesecake ve puding üzerine: Limonlu sos nasıl yapılır? 5 malzeme yetiyor

Hazırladığınız bu özel sosu soğuduktan sonra pudinglerde, cheesecake kaplamalarında, tartlarda ya da sade limonlu dondurmaların üzerinde gezdirerek lezzeti ikiye katlayabilirsiniz.

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