Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen aşure etkinliği Ulu Camide tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlandı. Vali Epcim, etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara cami bahçesinde aşure ikramında bulunarak Aşure Günlerini kutladı.

Öğlen namazı akabinde yapılan aşure etkinliğine, Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sezai Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.