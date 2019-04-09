Muhammet Nuri Kotanoğlu, Avrupa üçüncüsü - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Nuri Kotanoğlu, erkekler serbest stil 79 kiloda Ukraynalı Domanytskyi'yi 5-1 yenerek bronz madalya elde etti



İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 79 kiloda mücadele eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 79 kiloda bronz madalya maçına çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı Oleksii Domanytskyi ile karşılaştı.

Rakibini 5-1 mağlup eden milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa üçüncüsü olan Muhammet Nuri Kotanoğlu, çeyrek finalde elendiği Rus güreşçi Akhmed Shiabdinovitch Gadzhimagomedov'un finale yükselmesiyle bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmişti.



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