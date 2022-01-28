Eric Zemmour “Muhammed” adını yasaklayacakmış!

Münübe Yılmaz

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, Müslümanlara yine nefret kustu. İslamofobik açıklamalarıyla gündemden bir türlü düşmeyen Zemmour, bu defa da cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'daki Müslümanların çocuklarına "Muhammed" ismini vermelerini yasaklayacağını belirtti. El Cezire’nin haberine göre, halka açık yerlerde peçe de dahil olmak üzere İslami semboller taşıyan tüm kıyafetlerin giyilmesini ve ayrıca minare ile cami inşasını da yasaklayacağını söyleyen Eric Zemmour, Müslüman Kardeşler de dahil olmak üzere İslami hareketleri yasaklama sözü de verdi. Fransa'da İslam’ı nasıl baskı altına alacağına dair açıklamalarda bulunan Zemmour, ülkedeki Müslümanların çocuklarına "Muhammed" ismini vermelerini yasaklayacağını, Müslüman çocuklara verilecek isimlere birtakım kurallar getirileceğini sözlerine ekledi.

Bazı Müslümanlar Fransa’dan ayrılmak zorunda kalabilir

Söz konusu İslam düşmanı açıklamalar Müslümanların büyük tepkisini çekerken, bazı aktivistler, Zemmour'un seçilmesi durumunda Fransa’daki Müslümanların şartlarının daha da zorlaşacağını ve bazılarının Fransa'dan ayrılmayı tek çözüm olarak bulabileceğini kaydetti.

Paris’te 1958’de Cezayir asıllı Musevi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, İslam ve göçmen karşıtı politikasıyla öne çıkıyor.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 10 Nisan 2022’de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda mutlak çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan’da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.