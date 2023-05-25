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Gündem Muhammed Yakut için sıcak gelişme! Kırmızı bülten kararı
Gündem

Muhammed Yakut için sıcak gelişme! Kırmızı bülten kararı

Yeniakit Publisher
2023-05-25 18:05:00 -
Muhammed Yakut için sıcak gelişme! Kırmızı bülten kararı

Sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı tespit edilen Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılarak, kırmızı bülten talebinde bulunulmuştu. Yakut hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, ayrıca savcılıkça şüpheli Yakut hakkında kırmızı bülten formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimine gönderilmişti. Söz konusu talebe ilişkin Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Interpol Genel Sekreterliği Yakut hakkında kırmızı bülten kararını yayımladı.

Öte yandan şüpheli Yakut’un yer tespitinin yapılarak Türkiye’ye iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Interpol birimleriyle iletişime geçildiği öğrenildi.

Muhalifler "ikinci Sedat Peker" gözüyle bakıyordu! "Delilerin delisi" Muhammed Yakut aslında bakın kimmiş
Muhalifler "ikinci Sedat Peker" gözüyle bakıyordu! "Delilerin delisi" Muhammed Yakut aslında bakın kimmiş

Medya

Muhalifler "ikinci Sedat Peker" gözüyle bakıyordu! "Delilerin delisi" Muhammed Yakut aslında bakın kimmiş


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