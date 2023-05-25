Muhammed Yakut için sıcak gelişme! Kırmızı bülten kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılarak, kırmızı bülten talebinde bulunulmuştu. Yakut hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, ayrıca savcılıkça şüpheli Yakut hakkında kırmızı bülten formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimine gönderilmişti. Söz konusu talebe ilişkin Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Interpol Genel Sekreterliği Yakut hakkında kırmızı bülten kararını yayımladı.

Öte yandan şüpheli Yakut’un yer tespitinin yapılarak Türkiye’ye iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Interpol birimleriyle iletişime geçildiği öğrenildi.

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