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Spor Muhammed Salah'tan takdir toplayan hareket
Spor

Muhammed Salah'tan takdir toplayan hareket

Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah, saha içinde gösterdiği performansın yanı sıra, saha dışındaki duyarlılığı ile de gönülleri fethediyor. Salah, benzin istasyonunda karşılaştığı evsiz bir adamı, bir grubun sözlü tacizinden kurtardı ve 100 sterlin verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:14:00 -
Muhammed Salah'tan takdir toplayan hareket

İngiliz ekibi Liverpool'un Mısırlı Müslüman yıldızı Muhammed Salah, 6 yıldır sokaklarda yaşayan David Craig'e uzattığı yardım eliyle İngiliz basınının gündemine geldi.

Premier Lig'in son şampiyonunun Arsenal'i 3-1 mağlup ettiği maçın ardından bir benzin istasyonuna giden Salah, burada bir grup insanın David Craig'i taciz ettiğini gördü. Craig'e hakaret eden ve neden dilendiğini sorup bir yerde çalışması gerektiğini söyleyen kişilere müdahale eden Salah, grubun oradan uzaklaşmasını sağladı.

"Benim için gerçek bir kahraman"

Yaşadığı olayı anlatan David Craig, "Salah, birkaç kişinin beni rahatsız ettiğini gördü. Yanlarına giderek onlara 'Birkaç yıl sonra siz de böyle olabilirsiniz' dedi ve sonra bankamatiğe giderek bana 100 sterlin verdi. Çok heyecanlandım çünkü onun büyük bir hayranıyım. Salah, benim gözümde gerçek bir kahraman ve ona teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mısırlı futbolcu, daha önce çeşitli yerlerde işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Craig için yaptığı bu davranış, birçok kesim tarafından takdirle karşılandı.

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