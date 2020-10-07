Muhammed Salah'tan takdir toplayan hareket

İngiliz ekibi Liverpool'un Mısırlı Müslüman yıldızı Muhammed Salah, 6 yıldır sokaklarda yaşayan David Craig'e uzattığı yardım eliyle İngiliz basınının gündemine geldi.

Premier Lig'in son şampiyonunun Arsenal'i 3-1 mağlup ettiği maçın ardından bir benzin istasyonuna giden Salah, burada bir grup insanın David Craig'i taciz ettiğini gördü. Craig'e hakaret eden ve neden dilendiğini sorup bir yerde çalışması gerektiğini söyleyen kişilere müdahale eden Salah, grubun oradan uzaklaşmasını sağladı.

"Benim için gerçek bir kahraman"

Yaşadığı olayı anlatan David Craig, "Salah, birkaç kişinin beni rahatsız ettiğini gördü. Yanlarına giderek onlara 'Birkaç yıl sonra siz de böyle olabilirsiniz' dedi ve sonra bankamatiğe giderek bana 100 sterlin verdi. Çok heyecanlandım çünkü onun büyük bir hayranıyım. Salah, benim gözümde gerçek bir kahraman ve ona teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mısırlı futbolcu, daha önce çeşitli yerlerde işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Craig için yaptığı bu davranış, birçok kesim tarafından takdirle karşılandı.