Muhammed Salah'tan Filistin isyanı: Yeter artık!

Mescid-i Aksa ve Filistin'de meydana gelen olaylara tepkiler sürüyor. Spor dünyası da buna sessiz kalmadı.

Muhammed Salah, Sadio Mane, Samir Nasri, Yusuf Yazıcı, Benjamin Mendy, Wesley Fofana ve Bacary Sagna'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan futbolcular, "Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olmana gerek yok, sadece insan olman yeterli", "Özgür Filistin" ve "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.

Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, acımasız saldırıların durması çağrısında bulundu.

Dün Filistin'e destek paylaşımında bulunan futbolcular arasında yer alan Achraf Hakimi, Shkodran Mustafi ve Moussa Marega, bugün de paylaşımlarını sürdürdü.

Muhammed Salah: Yeter artık

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah paylaşımında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve tüm dünya liderlerine seslenerek, ellerinden geleni yapmalarını istedi. Johnson'ı mesajında etiketleyen Mısırlı futbolcu, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yeter artık" ifadelerini kullandı.