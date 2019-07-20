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Muhammed Salah, İslamofobiye panzehir oldu

Son yıllarda ortaya koyduğu performans ve oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İngiltere’de İslamiyet’e karşı olan fikir ve düşüncelerin değişmesinde büyük rol oynadı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:08
Muhammed Salah, İslamofobiye panzehir oldu

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Günümüzde halen devam eden ırkçılık birçok futbolcunun kabusu olmaya devam ediyor. Özellikle birçok taraftar kavgası ve sporda nefrete tanık olan İngiltere’de, araştırma sonucu futbolun sadece bir spor olmadığını ve sporda suçu engellemenin ya da önlemenin tek yolunun kolluk kuvvetleri olmadığını gözler önüne sermiş oldu.

Stanford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, İngiltere’de 2017 yılında işlenen İslamofobi ve nefret suçlarının yüzde 18,9’u Liverpoollu taraftarlara aitti. Araştırmadan sonra ise ortaya çıkan sonuçta Muhammed Salah’ın Liverpool’a geldiği 2017 yılından sonraki iki yıllık süreçte bu oranın yüzde 3,4’e kadar düştüğü açıklandı.

Liverpool taraftarının “Salah” bestesi

Liverpool taraftarları büyük sevgi duyduğu Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah için bir tezahürat bile bestelemişti. Liverpool taraftarının bestesi şu şekilde:

Mo Salah la la la la

Senin için yeterince iyiyse

Benim için de yeterince iyi

Birkaç gol daha atarsa

Ben de Müslüman olup

Bir camide oturacağım

Olmak istediğim yer orası

Liverpool taraftar sayfası: “Resmen İslam'a geçiyorum”

Twitter'da 57 bin takipçisi olan Liverpoollu bir taraftar sayfasından, Mısırlı futbolcu Salah ile ilgili dikkatleri çeken bir paylaşım yapılmıştı. Salah'ın secdede yaşadığı gol sevincinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Salah'ın bu sezon yaptığı şey sansasyonel. Resmen İslam'a geçiyorum. Mohamed Salah alçak gönüllü olmanın yanı sıra bize gerçek anlamda başarılı bir profesyonelin nasıl olacağını öğretiyor" açıklaması oldukça dikkat çekmişti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:08
  1. ırkçılık
  2. İngiltere
  3. Stanford Üniversitesi
  4. Liverpoollu taraftarlar
  5. Liverpool
  6. Muhammed Salah
  7. Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah

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