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Spor Muhammed Gümüşkaya'ya talip oldular
Spor

Muhammed Gümüşkaya'ya talip oldular

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlük görevine gelmesiyle forma şansı bulmaya başlayan Muhammed Gümüşkaya'ya flaş bir talip çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 15:04:00 -
Muhammed Gümüşkaya'ya talip oldular

Süper Lig'de yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan ve Portekizli teknik adamın şans verip ilk 11'de görev verdiği Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya'ya sürpriz talip çıktı.

Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira ile büyük patlama yapan , Avrupa takımlarını peşine taktı. Sarı-lacivertlilere Muhammed için başvuran ilk takım ise Club Brugge oldu. Belçika ekibi hem Fenerbahçe ile hem de Muhammed ile görüşme talebinde bulundu. 

Ortak çalışma

Oyuncunun kariyerinde patlama yapma yaşında olduğunu düşünen Brugge'ün, Türkiye'nin futbolcu gelişimi için doğru olmadığı ve bu yüzden Muhammed için Fenerbahçe ile ortak çalışma programı üzerinde duruyor.

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