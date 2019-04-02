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"Muhammed Furkan Özbek ismini tüm Avrupa duyacak"

Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez podyuma çıkacak milli halterci Muhammed Furkan Özbek:"Büyüklerde ilk tecrübem olacak. Tecrübesiz olarak büyükler arasında yarışacağım"- "Bileklerimin ikisi de çok ağrıyor. Gençlik Olimpiyatları'ndan bu yana ağrıyor. Dişimizi sıkacağız, madalyamızı alıp döneceğiz."

02 Nisan 2019 Salı 11:36
"Muhammed Furkan Özbek ismini tüm Avrupa duyacak"

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Gürcistan'da 6-13 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez podyumda yer alacak 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek, büyüklerde ilk kez heyecan yaşayacağını söyledi.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) AA muhabirine şampiyonayla ilgili görüşleri aktaran genç halterci, "Bu şampiyonadan sonra Muhammed Furkan Özbek ismini tüm Avrupa duyacak." dedi.

Olimpiyatlar sonrasındaki ilk uluslararası bir müsabakaya çıkacağını hatırlatan erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan, "Büyüklerde ilk tecrübem olacak. Elimize yüzüme bulaştırmamayı diliyorum. Tecrübesiz olarak büyükler arasında yarışacağım." ifadelerini kullandı.

Milli halterci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Silkmede madalyam gözüküyor. Kendi sınırlarımı aşabilirsem madalya alabilirim. Hatta duruma göre koparmada da alabilirim. Kendime güveniyorum. Çalışmalara devam ediyorum. Her şey güzel olacak. Bileklerimin ikisi de çok ağrıyor. Gençlik Olimpiyatları'ndan bu yana ağrıyor. Hala da ağrıyor. Sürekli sıkıntı yapıyor. Dişimizi sıkacağız, madalyamızı alıp döneceğiz."


- "Abilerim bana sahip çıkıyor"


Muhammed Furkan Özbek, ilk kez büyükler arasında kampta yer aldığını, bunun da kendisini gerdiğini ifade etti.

"Büyüklerin arasında olmak beni geriyor" diyerek sözlerine devam eden milli sporcu, "Burada birçok şey için çekiniyorsun. Abilerim bana sahip çıkıyor. Madalya almam için benimle moral konuşmaları yapıyorlar. Eksikleri tamamlıyorlar. Büyüklerin arasında en küçük olmam gurur verici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:36
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  2. Erkekler 73 kilo
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