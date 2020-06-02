Muhammed Ali'ye ilişkin en gerçekçi belgesel TRT Spor'da

I AmAli - Ben Ali belgesel filmi boks tarihinin en büyük sporcularından biri olan Muhammet Ali'nin hayatına ilişkin detayları anlatıyor. İçerisinde Muhammed Ali'nin en yakınındaki insanların röportajları da olan belgesel şimdiye kadar Ali hakkında yapılan en gerçekçi belgesel olarak kabul ediliyor.

3 Haziran 2016 tarihinde vefat eden efsane boksör, ölümünün 4.’üncü yılında TRT Spor’da anılıyor. 2014 yılında vizyona giren ve izlenme rekorları kıran I Am Ali – Ben Ali belgeseliyle izleyenler ünlü sporcunun hayat hikayesine tanıklık edecek. Ali’nin daha önce bilinmeyen yönlerini anlatan belgeselin ardından sporcunun iki unutulmaz karşılaşması da ekranlara gelecek.

TRT Spor Muhammed Ali özel yayınları;

3 Haziran Çarşamba 23.00: “Ben Ali” belgeseli

4 Haziran Perşembe 00.50: 1965 Muhammed Ali - Floyd Patterson Karşılaşması

4 Haziran Perşembe 01.40: 1967 Muhammed Ali vs Ernie Terrell Karşılaşması

“UstalaraSaygı” belgeselisonaeriyor

TRT Spor’daekranagelen “UstalaraSaygı” belgeselibuhafta son bölümleriylesporseverlerevedaediyor. Futbolunensıradışıadamlarını, unutulmazrekabetleriniveizbırakankarşılaşmalarıkonualanbelgeseldebuhafta Messi-Ronaldo, Brezilya-İtalyaveRoma-Lazio gibirakiplerdetaylıcaincelenecek.

“UstalaraSaygı” belgeseli 9. ve 10. bölümleriyle 6 HaziranCumartesiile 7 HaziranPazarsaat 12.00’de TRT Spor’da.

Bundesligakarşılaşmaları TRT Spor’da

TRT Spor, futbolseverleriçinAlmanya Bundesliga karşılaşmalarınıekranlaragetirmeyedevamediyor. 6 HaziranCumartesisaat 16.30’da RB Leipzig- Paderbornkarşılaşmasınınheyecanı TRT Sporekranındayaşanacak.