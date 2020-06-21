Muhammed Ali'nin oğlundan ilginç çıkış! Floyd'u öldüren polis işini yapıyordu...

ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd’un öldürülmesi ile bütün dünyada ırkçılık karşıtı protestolar artarak devam ederken, ABD’li efsane boksör Muhammed Ali’nin aynı ismini taşıdığı oğlu Muhammed Ali Junior, George Floyd protestolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhammed Ali Junior, babasının hayatta olması durumunda ‘Siyah Hayatlar Değerlidir’ (Black Lives Matter) protestolarından nefret edeceğini açıkladı.

“Babam sağ olsaydı floyd protestolarını kınardı”

Boksör Muhammed Ali’nin dördüncü ölüm yıl dönümünde ABD medyasına konuşan Muhammed Ali Junior, babasının hayatta olması durumunda George Floyd’un ölümünün ardından nasıl protestoların şiddete ve yağmalamaya dönüştüğü konusunun kendisini rahatsız edeceğini ifade etti.

Ali Junior açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Hayatta olsaydı ‘şeytandan başka bir şey değiller’ derdi. Babam ‘tüm hayatlar değerlidir’ dedi, yaşananları kabul edeceğini sanmıyorum. Sadece siyah hayatlar değil, beyaz hayatlar, Çinli hayatlar, tüm hayatlar değerlidir. Allah herkesi sever, asla kimseyi ayırmadı. Kim olursa olsun öldürmek yanlıştır.”

“Floyd’u öldüren polis işini yaptı”

Ali Junior, Floyd’u gözaltına alan polisin işini yaptığını ifade ederek, “Polis uyanıp, ‘bugün birini öldüreceğim’ şeklinde düşünmüyor. Sadece tek parça halinde eve, ailelerine geri dönmeye çalışıyorlar. Polis memurunun o kişiyi öldürmesi yanlıştı, ancak insanlar gösterilenden daha fazla görüntü olduğunu fark etmiyor. O kişi gözaltına direndi, memur işini yapıyordu fakat yanlış taktiği kullandı” dedi.

“Hayatta olsaydı babam da trump’ı desteklerdi”

ABD’de Kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ali Junior, ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklediğini ve hayatta olması durumunda babasının da Trump’ı destekleyeceğini belirtti. Ali Junior, “Bence Trump iyi bir başkan. Babam da onu desteklerdi. Trump ırkçı değil, Trump tüm insanlar için var. Asıl ırkçı olan Demokratlar” şeklinde konuştu.