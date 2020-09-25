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Spor Muhammed Ali Kupası'nın finalinde Dorticos ile Briedis ringe çıkacak
Spor

Muhammed Ali Kupası'nın finalinde Dorticos ile Briedis ringe çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:02:46 -
Muhammed Ali Kupası'nın finalinde Dorticos ile Briedis ringe çıkacak

ANKARA (AA) - Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) 91 kilo dünya şampiyonu Kübalı Yuniel Dorticos ile Dünya Boks Konseyi (WBC) elmas kemer sahibi Letonyalı Mairis Briedis, Muhammed Ali Kupası yarı ağır sıklet final maçında yarın Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Yapılan açıklamaya göre final yarın TSİ 21.55'te başlayacak ve boksseverler müsabakayı DMAX'te canlı izleyebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce iki kez ertelenen karşılaşmayı yapımcı ve spiker Bilgehan Demir anlatacak.


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