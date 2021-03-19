Muhammed Ali es-Sabuni Hoca vefat etti: Yarın Merkezefendi Mezarlığı'na defnedilecek
91 yaşındaki Suriyeli alim Muhammed Ali Sabuni, Yalova'daki evinde vefat etti. Sabuni'nin cenaze namazı yarın (19 Mart Cumartesi) Öğlen Namazı'nı müteakiben Merkezefendi Camisi'nde kılınacak.
Yeniakit.com.tr
91 yaşındaki Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni, Yalovada'ki evinde hayatını kaybetti.
Cenazesi yarın defnedilecek
Cenaze namazı yarın Öğlen Namazı'nı müteakiben Merkezefendi Camisi'nde kılınacak Muhammed Ali es-Sabuni, Merkezefendi Mezarlığı'na defnedilecek.
Fıkıh Doktoru Şenocak twitterdan duyurdu
Sabuni'nin vefat haberini twitter hesabından paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, şunları söyledi:
"Tefsir,hadis ve fıkıh alanında 50 civarında eser kaleme alan, Ehl-i Sünnet'in rükünlerinden allâme Muhammed Ali Sabuni Hocamız Ahiret'e irtihal etti. Rabbim Ona ali makamlar ihsan eylesin. İlim merkezi olması için İFAMA vakfettiği hanesinden ona halef olacak ilim adamları çıkarsın!"