Muhammara tarifi: Ev usulü muhammara tarifi ve malzemeleri! Köz biberli muhammara- Muhammara tarifi Hatay nasıl yapılır?

Peki en güzel Muhammara yemek tarifi nasıldır? Muhammara yemeği nasıl yapılır? Muhammara için gerekli malzemeler nelerdir? Muhammara ne demek? Muhammara ne anlama geliyor? Muhammara tarifi nedir, ev usulü muhammara nasıl yapılır diyorsanız işte cevapları…

MUHAMMARA NE DEMEK?

Muhammara, Suriye'nin Halep şehrine özgü, kahvaltılık ve yemeklik olarak iki çeşidi olan, biber, ceviz ve çeşitli baharatların karışımından yapılan tuzlu yemektir.

MUHAMMARA TARİFİ

Muhammara tarifi, ev usulü muhammara tarifi nedir gibi sorular son dönemlerde internet ortamında en çok aranan tariflerden bir tanesi haline geldi. muhammara yöresel acuka tarifine benzesede kendine has lezzeti vardır. Haftasonu kahvaltılarımızın tadı tuzu yok diyorsanız ev usulü muhammara tarifi ile sofralarınızı lezzetlendirebilirsiniz.

Muhammara tarifi ile kahvaltı sofralarınızı lezzetlendiremeye ne dersiniz? Ev usulü muhammara tarifi ile hem damak tadınızı lezzetlendirecek hem de bir daha hazır satılan kahvaltı soslarına para ödemeyeceksiniz. Ceviz, salça ve baharatın muhteşem uyumuyla ev usulü muhammara tarifleri...

MUHAMMARAİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Köz biberli muhammara tarifi

İşte tadını asla unutmayacağınız ev usulü muhammara tarifi

Malzemeler:

-5 tane kırmızı biber

-1 çorba kaşığı domates salçası

-1 çorba kaşığı biber salçası

-1 diş sarımsak

-4 tane etimek

-1 su bardağı ceviz içi

-2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

-1 çorba kaşığı limon suyu

-1 çorba kaşığı nar ekşisi

-1 çay bardağı beyaz peynir veya kaşar loru(istenirse)

-Kırmızı pul biber

-Toz kırmızıbiber

Muhammara nasıl yapılır?

1-Biberler közlenir ve ince kıyılıp etimekler, ceviz ve sarımsak ilerondoda çekilir.

2-Daha sonra rondoya çırpma ucu takılır ve biberler, peynir, salçalar, baharatlar,yağ, limon suyu ve nar ekşisi eklenip hepsi karıştırılır.

3-Daha sonra tadı kontrol edilip servis tabağına alınır.

Muhammarayı, Çayın yanında, kahvaltı sofralarınıza, meze olarak tüketebilirsiniz. Üstelik muhammara tarifini evinizde bulunan malzemelerle her an hazırlayabilmeniz mümkün. Sıcacık ekmeğin üzerine enfes lezzette ev usulü muhammara sürüp afiyetle yemek istiyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz.

Ev usulü muhammara tarifi

Biberler közlenir ve ince kıyılıp etimekler, ceviz ve sarımsak ile rondoda çekilir. 2- Daha sonra rondoya çırpma ucu takılır ve biberler, peynir, salçalar, baharatlar, yağ, limon suyu ve nar ekşisi eklenip hepsi karıştırılır. 3- Daha sonra tadı kontrol edilip servis tabağına alınır.

Orijinal Muhammara Tarifi İçin Malzemeler

(Nohutlu muhammara nasıl yapılır: DİLERSENİZ NOHUTU baharatları da ekledikten sonra, robotu çalıştırın.)

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı tahin

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 diş ezilmiş sarımsak

1 çay bardağı robottan geçirilmiş ceviz

1 dilim robottan geçirilmiş bayat ekmek

Yarım limonun suyu

Pul biber

Toz kırmızı biber

Kimyon

Orijinal Muhammara Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri karıştırma kabına alıyoruz. İyice karıştırıp macun kıvamına getirip servise hazır hale getiriyoruz. Bu kadar kolay ve pratik bir tarif. Kahvaltılarda ya da misafirlarimize ikramda harika oluyor. Şimdiden afiyetler olsun.

Muhammara (Hatay Usulü) Tarifi İçin Malzemeler

6 adet közlenmiş kırmızı biber

2-3 diş sarımsak

1, 5 tatlı kaşığı domates salçası

1, 5 tatlı kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı kimyon

3 dilim bayat ekmek

1 su bardağı ceviz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1, 5 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Karabiber

Muhammara (Hatay Usulü) Tarifi Nasıl Yapılır?

Ceviz ve bayat ekmekler robotta çekilir ve ayrı bir kaba alınır. Ardından kalan diğer bütün malzemeler de robota alınarak püre haline getirilir. Son olarak tüm malzemeler karıştırılıp cam bir kavanoza alınarak muhafaza edilir. Acı salça ve biber oranları isteğe düşürülerek sadece domates salçası da kullanılabilir.

Afiyet olsun.

Muhammara Tarifi Antep usulü

Kızarmış ekmek ile ceviz bir robotta çekilir ve geniş bir kapta kırmızıbiber limon karışımı ile birleştirilir. Karışım koyu ise su eklenerek macun haline getirilir. Zeytinyağı, kimyon, nar ekşisi ilave edilir. Karışım ekmeğin üzerine sürülerek servis yapılır.

Muhammara (Adana)

200 gr. tahin

2 adet soğan

1/2 bayat ekmek içi

2 baş soyulmuş sarımsak

200 gr. ceviz içi

1 adet limon suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Pul biber

Adana Usulü Muhammara Tarifi Nasıl Yapılı?

Soğanlar ince ince kıyılır. Tahin, dövülmüş ceviz içi, soğan, bol miktarda pul biber, ufalanmış bayat ekmek içi, tuz ve dövülmüş sarımsak eklenerek iyice karıştırılır. Bu karışımın üzerine kızdırılmış zeytinyağı gezdirilerek servis yapılır.

Muhammara (Kilis Yöresi Mahammara Tarifi)

Muhammara Sos Nasıl Yapılır;

Malzeme

4-5 adet tuzsuz etimek

2 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon ( Damak lezzetine göre fazlada konulabilir)

1 tatlı kaşığı nar ekşisi (nar ekşisini kullanıldı)

Yarım su bardağı ceviz içi

Tuz

Aldığı kadar zeytin yağı ( Yaklaşık 1- 1,5 su bardağı)

Muhammara Tarifi Kilis Tarifi Nasıl Yapılı?

* Etimekleri blenderda toz haline gelene kadar parçalayın.

* İçine ceviz ve biber salçasını koyup tekrar çekin.

Bir tabağa alıp tuz, nar ekşisi koyup karıştırın.

* Bir su bardağı zeytinyağı ilave ederek karıştırmaya devam edin (Etimek yağı çekecektir. Gerekirse servis etmeden tekrar yağ ekleyebilirsiniz)

* Kapalı bir kaba koyup dolapta muhafaza edebilirsiniz.

4 Kişilik Hazırlama ve Pişirme Süresi: 10 dk Zorluk Derecesi: 1 2 3 4 5

* Etimekleri blenderda toz haline gelene kadar parçalayın.

* İçine ceviz ve biber salçasını koyup tekrar çekin.

Bir tabağa alıp tuz, nar ekşisi koyup karıştırın.

* Bir su bardağı zeytinyağı ilave ederek karıştırmaya devam edin (Etimek yağı çekecektir. Gerekirse servis etmeden tekrar yağ ekleyebilirsiniz)

* Kapalı bir kaba koyup dolapta muhafaza edebilirsiniz.

4 Kişilik Hazırlama ve Pişirme Süresi: 10 dk Zorluk Derecesi: 1 2 3 4 5

Pratik Muhammara Tarifi Nasıl Yapılır? Kolay muhammara tarifi:

Öncelikle ekmek içlerini ve peynirleri ufalıyoruz çok ince olacak şekilde.

Havanda sarımsaklara bir tutam tuz atıp dövün.

Mama kıvamına gelene kadar bu işleme devam edin, ardından muhammara servise hazır, afiyet olsun.

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