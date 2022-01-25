Muhaliflerin maskeleri indirildi: Dün 'kirli sanatçı' Sezen Aksu! Bugün 'sanatçı' Sezen Aksu

AKİT Ana Haber Sunucusu Muharrem Sarıkaya, 'Bir zamanlar 'Sazan' dedikleri Sezen Aksu'yu şimdi gerçekten çok mu seviyorlar?' sorusuyla CHP'lilerin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

İşte o açıklamalar:

Sezen Aksu, 2010 yılında AKDER’in başörtüsüne özgürlük imzalarına destek vermişti. CHP’li Süheyl Batum, Sezen Aksu’ya ‘sazan Aksu’ demişti. Sezen Aksu’ya hakaret etmişti. Hatta Kemalist bir site de ‘ Bizi Kandıramazsın Sezen Aksu’ başlığını atmıştı. Merdan Yanardağ da ‘Sezen Aksu en kirli yetmez ama evetçilerden biridir’ diye söylemişti. Sezen Aksu gibi aklı başında ismin bunların gerçek yüzünü görmesi lazım. Bu kesimin derdi fikir özgürlüğü değil. Şu anda Sezen Aksu’ya destek veren kesim gerçekte tam tersine düşünce ve fikir özgürlüğü karşıtıdır. Sezen Aksu’ya sazan diyorlardı. Şimdi destek veriyorlar. Samimi olsalar kabul ama değiller. Sezen Aksu mutlaka bu hakaretleri unutmamıştır. Keşke Sezen Aksu bu tepkileri anlayıp meydan okurcasına şiirle yanıt vermesi hiç olmamıştır.