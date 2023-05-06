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Gündem Muhammed Yakut işte şimdi yandı! Flaş karar çıktı
Gündem

Muhammed Yakut işte şimdi yandı! Flaş karar çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 14:08:00 - 2023-05-06 14:15:48
Muhammed Yakut işte şimdi yandı! Flaş karar çıktı

Sosyal medya üzerinden videolar paylaşan Muhammed Yakut hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sosyal medyada videolar çekerek paylaşan Muhammed Yakut hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık, Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında "Nitelikli Yağmaya Teşebbüs" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma " suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Yakut hakkında Kırmızı Bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.

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Yorumlar

Mükremin

Hayırdır inşAllah,ne paylaşmış CHP hakkında acaba.
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