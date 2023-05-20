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Siyaset Muhalifler çığırından çıktı! 'Ak Partiʼye oy veren insanları öldürelim'
Siyaset

Muhalifler çığırından çıktı! 'Ak Partiʼye oy veren insanları öldürelim'

Yeniakit Publisher
2023-05-20 10:50:00 - 2023-05-20 10:50:51

14 mayıs günü hayatı kararan aşırı muhalif düşük karakterli çevreler her geçen gün daha da çirkinleşiyor. Twitter tartışma odasında calı yayın yapan Kılıçdaroğlu destekçileri !'Ak Partiʼye oy veren insanları öldürelim' çağrısında bulundu.

14 mayıs günü hayatı kararan aşırı muhalif düşük karakterli çevreler her geçen gün daha da çirkinleşiyor. Twitter tartışma odasında calı yayın yapan Kılıçdaroğlu destekçileri !'Ak Partiʼye oy veren insanları öldürelim' çağrısıdna bulundu.

Bahsi geçen muhalifler 'Tabi ki 27 Mayıs’ta ne yapıldı bütün Demokrat Parti kadroları hepsi kurşuna dizildi, kalanları da işkenceden geçirildi' diyerek skandala imza attı.

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