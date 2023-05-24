Muhalif Metin Akpınar'dan çarpıcı seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin

KAFA TV'ye konuşan Akpınar, seçimler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Baba metaforunun en net Erdoğan'da görüldüğünü belirten Akpınar, "Seçmenin ideolojisini etkileyecek bir çalışma yapılamadı bunun neticesinde de gene lidere yönelen, ona sığınan, alışık olduğu baba metaforunun da etrafında birleşmeye neden oldu." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen desteği de değerlendiren Akpınar, "11 ilde büyük bir yıkım oldu. Bu şehirleri tekrar ayağa kaldırabilecek kişinin Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yapabileceği inancı oluştu. Çünkü o bölgede hemen inşaat çalışmaları başladı. Millet İttifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal." dedi.

"Bükemediğin bileği öpeceksin"

Seçimlerin kaybedilme ihtimali üzerine de konuşan Akpınar, "Başarısızlık olduğunda sabredip sonuca katlanmak zorundayız. Milleti hor görme, yok sayma şansımız yok. Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok." dedi.