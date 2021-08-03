Muhalif medyanın freni patladı! AK Parti'ye "vatandaşa ev yapmayın" dayatması

Terör örgütü PKK yandaşları tarafından çıkartılan orman yangınlarında evlerini kaybeden vatandaşlar için TOKİ harekete geçerek seferberlik kampanyası başlattı. Bu kapsamda yangında evleri küle dönen vatandaşlar için inşa edilecek konutların gerekli tasarımları hazırlandı.

CHP yandaşı Sözcü ve Karar gazeteleri ise TOKİ eliyle vatandaşlara yeni evler yapılmasından rahatsız olarak yeni bir skandala daha imza attı.

Rezil manşetlerine bir yenisini daha ekleyip algı operasyonu yapan Sözcü, "Millet can derdinde TOKİ mal derdinde" başlığını atarken Karar Gazetesi ise "Yangın sönmeden TOKİ projeyi hazırladı" ifadelerini kullandı.

Yangında mağdur olup evlerini kaybeden vatandaşlara ev yapılmasını istemeyen CHP medyasının bu haberleri Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde ele alındı.

Rezil haberlere tepki gösteren Murat Alan şu ifadeleri kullandı:

"Bunda ne zarar var? Devletin bir kurumu diyor ki; 'Ben bu vatandaşları evsiz bırakmam. Süratle projeyi hazırlar, bitirir ve hemen çalışmasına başlarım.' Biri 'yangın sönmeden TOKİ ev yapıyor' diyor diğeri 'Millet can derdinde TOKİ mal derdinde.'"

TOKİ'nin bu tarz çalışmaları önceden hazırladığını ve bu gibi kriz durumlarında uygulamaya koyduğunu aktaran Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bu çalışmaları yangınlar başladıktan sonra 3 gün içinde TOKİ hazırlayıp ortaya koymuş değildir. Büyük ihtimalle TOKİ'nin daha evvel böyle bir çalışması vardı" dedi.

"Keşke her işi aynı hızda yapsalar" diyen Karar Gazetesi'nin haberine değinen Karahasanoğlu, "Zaten işi hızlı yapıyorlar ama siz görmüyorsunuz. Buna bile karşı çıkıyorsanız. Milletin evi yanmış, nerede kalacak bu insanlar? Herhalde sokakta yatacak halleri yok. Hadi yaz günlerinde açık alanda bir çadır kurup kalırsınız. Peki yarın yağmurlar başladığı zaman bu insanlar nerede kalacaklar? Bunun organizasyonunun yapılması gerekmez mi?" diye sordu.

Karahasanoğlu, vatandaşa ev yapılmamasını isteyen solak medyanın Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi diğer büyük projelere de karşı çıktığını hatırlattı.