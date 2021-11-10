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Siyaset Muhalif medya panikte! Karamollaoğlu 'dostane geçti' derken onlar 'Buz gibi görüşme' yazdı!
Siyaset

Muhalif medya panikte! Karamollaoğlu 'dostane geçti' derken onlar 'Buz gibi görüşme' yazdı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra, "Dostane güzel bir görüşme oldu." sözleri, CHP yandaşı medyayı panikletti. Yalanda sınır tanımayan medya kuruluşları, Erdoğan-Karamollaoğlu buluşmasını, "Buz gibi görüşme." diye servis etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 23:39:00 - 2021-11-11 00:09:01
Muhalif medya panikte! Karamollaoğlu 'dostane geçti' derken onlar 'Buz gibi görüşme' yazdı!

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kabulünün, gerek Karamollaoğlu gerek ise parti kaynaklarından gelen açıklamalara göre, olumlu bir havada geçtiği öğrenildi.

Karamollaoğlu: Çok dostane güzel bir görüşme oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Muhalif medya: Buz gibi görüşme

Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması karşısında panikleyen CHP yandaşı medya kuruluşları, Karamollaoğlu'nun açıklamasına karşın, Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesini, "Buz gibi havada geçti" sözleri ile servis etti. Cumhuriyet gazetesinin haber başlığında, "Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında buz gibi görüşme" yazıp, spotunda da Karamollaoğlu'nun, "Çok dostane çok güzel bir görüşme oldu" ifadelerine yer vermesi, gözlerinin iktidar düşmanlığı ile karardığını ispatladı.

O haberlerden bazıları şöyle


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