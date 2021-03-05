Muhalif lider gözaltına alınınca ülke karıştı!

Senegal'de muhalefet partisi PASTEF'in lideri Ousmane Sonko'nun "toplum düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki olarak düzenlenen eylemlerden görüntüleri ekrana taşıyan 2 kanalın yayını kesildi, sosyal medya uygulamalarına erişim yavaşlatıldı.

Tecavüzle suçlandığı için milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan ve suçlamaya ilişkin ifade vermeye giderken gözaltına alınan Sonko'ya destek için ülke çapında büyük gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Gösteriler öncesi sosyal medya uygulamalarına erişim kısıtlandı, bazı mobil hatlarda internet bağlantısı tamamen kesildi.

Sonko'nun gözaltına alındığı gün patlak veren sokak eylemlerini ekranlara taşıyan Wolf TV ve Sen TV yayını da Görsel Yayıncılık Düzenleme Konseyinin (CNRA) aldığı kararla 72 saat süreyle kesildi.

Kararda, 2 yayın organının "sorumsuz yayıncılık yaparak şiddet içerikli görüntüleri ekrana taşıdığı" belirtildi.

Sonko ifade verecek

Hakkındaki tecavüz suçlamasına ilişkin 3 Mart'ta ifadeye giderken gözaltına alınan Sonko, mahkeme kararıyla tekrar ifadeye çağrıldı.

Hala gözaltında tutulan ve sorgusunda susma hakkını kullanan muhalif liderin, gün içinde mahkemeye götürülerek ifade vermesi bekleniyor.

Dakar'da "evden çıkmayın" çağrısı

Başta başkent Dakar olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenecek Sonko'ya destek gösterileri için halka, "Evde kalın" çağrısı yapıldı.

Birçok yabancı misyon, ülkedeki vatandaşlarına "mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları" tavsiyesinde bulunurken başkentteki çok sayıda mağaza ve iş yeri de kepenk kapattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gösterisi yasağı uygulanan Dakar'da, güvenlik güçlerinin eylemlere sert müdahalede bulunacağı tahmin ediliyor.

Eylemlerin özellikle Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesi ve şehir merkezinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Meclis oturumunda geçen hafta milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan ve yargılanmasının önü açılan Sonko, 3 Mart'ta Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra Dakar'daki birçok ana yol trafiğe kapatılmış ve polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Fransız marketler zinciri Auchan'ın da 7 mağazası göstericiler tarafından yağmalanmıştı.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıktı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, çocukluğundan bu yana boyun ağrısı çektiğini, masaj salonunu bir arkadaşının tavsiye ettiğini ve seanslar sırasında daima en az 2 masözün odada bulunduğunu belirtmişti.

Bir parti liderinin bir kadını, çalıştığı iş yerinde hem de silahla tehdit edemeyeceğini savunan Sonko, "Bu olay, şahsi bir mesele gibi görünse de değil. Bu bir siyasi tasfiye girişimidir. Macky Sall'i açıkça, savcılık vasıtasıyla şahsıma komplo kurmakla suçluyorum." ifadesini kullanmıştı.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

2024 seçimlerinin favorisi

Senegal'de 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 alarak 3'üncü olan Sonko, 2017'den bu yana milletvekilliği yapıyor.

Destekçileri arasında gençler ve üniversite öğrencilerinin yoğunlukta bulunduğu 47 yaşındaki Sonko, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde şimdiden favori gösterilen adaylar arasında yer alıyor.