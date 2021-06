Muhalif değil besleme medya

Yavuz Selim İstanbul

CHP yandaşı basın kuruluşlarının kirli para trafiği ortalığa saçılmaya devam ediyor. Artı 1 TV üzerinden firari Sezgin Baran Korkmaz’ın kara parasıyla beslendiği ortaya çıkan zillet medyasında büyük kavga başlarken, gazetecilik değil paralı silahşörlük yapılan zillet medyasını ya CHP ya da Türkiye düşmanları fonluyor. Laikçi düzenbazlar, kara parayla paralandıkça “millet aç” ya da “iktidar yolsuzluk yapıyor” söylemine başvuruyor.

Kara parayla besleniyorlar

Kara para soruşturmasıyla ABD’nin kucağına oturan Sezgin Baran Korkmaz’ın finansmanıyla Artı 1 TV’nin kurulduğu Yılmaz Özdil tarafından dile getirildi. Korkmaz’ın parasıyla AK Parti düşmanlığı yapılan kanalda; Uğur Dündar, Can Dündar, Mirgün Cabas, Özgür Mumcu, Pelin Batu, Yavuz Oğhan, Koray Çalışkan gibi isimler çalıştı. Gezi kalkışması sürecinde kurulan Artı 1 ile ilgili bir iddia da gazeteci Can Ataklı’dan geldi. Ataklı, Artı 1 için CHP’den 40 milyonluk meblağın toplandığını ancak bu paranın kaybolduğunu öne sürdü. Can Ataklı, “CHP’den toplanan 40 milyon para var ve bu kayıp. Onu başka bir önemli CHP’linin ‘tamam ben hallediyorum’ deyip onun önemli bir bölümünü yok ettiği ve gerisiyle de bina yaptıklarını söylerler” dedi.

Tele 1 de şaibeli

Can Ataklı’nın bünyesinde yer aldığı Tele 1 TV için de benzer iddialar mevcut. Yurt Gazetesi’nin sahibi Durdu Özbolat, Tele1’in FETÖ’cü Akın İpek’ten alınan parayla yayın yaptığını gündeme taşıdı. Özbolat, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a tepki gösterdiği konuşmasında şunları söyledi: “Tele1’in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek’ten aldıkların mı?” Aynı hususta, 10 yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yapmış olan Mustafa Kemal Çiçek’in de beyanı var. Avukat Mustafa Kemal Çiçek, mevcut CHP yönetimine seslendiği konuşmasında, “Muharrem İnce’ye haksız ve mesnetsiz iddialar yönlendirirken, siz 3 yılda 650 milyon TL’yi nereye harcadınız? Meblağ aktarılan kanallar hangileri? Bugün Muharrem İnce’ye ambargo uygulayan kanallar. Bu kanallardan bir tanesi; sanırım Tele 1 olması lazım” ifadelerini kullandı.

Haçlı’nın “sözcü”sü

Zillet medyasının küfürbazı Sözcü gazetesinin sahipliğini İsviçreli Beme Media AG şirketi yapıyor. Sözcü gazetesinin ait olduğu Estetik Yayıncılık A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı İsviçreli Boyd Zachery Brannon üstlenmiş durumda. Sözcü’nün patronu Burak Akbay ise “Yönetim Kurulu Üyesi” vasfıyla görevini sürdürüyor. Burak Akbay’ın patronluk sürecinde İsrailli bürokratlarla Sözcü binasında gizli görüşmeler yaptığına dair görüntüleri ortaya çıkmıştı. Akbay, hakkındaki FETÖ soruşturmasını önceden haber alarak yurtdışına firar etmişti. Akbay halen İngiltere’de firari olarak yaşıyor.

Cumhuriyet’in gölge patronları

Kemalist kesimin elden ele dolaşan Cumhuriyet gazetesini yıllarca medya patronu Aydın Doğan ve Koç ailesinin damadı İnan Kıraç besledi. Cumhuriyet’in imtiyaz sahibi Cumhuriyet Vakfı’nın hissedarı olan Yeni Gün Holding AŞ ve Yeni Gün Haber Ajansı A.Ş.’nin hissedarları arasında Aydın Doğan ile İnan Kıraç yer aldı. Cumhuriyet Vakfı’nın 670 bin 20 hisseye sahip olduğu Yeni Gün Haber Ajansı A.Ş’de İnan Kıraç’ın 450 bin, Aydın Doğan’ın 30 bin hissesi bulunuyordu.

Kanaltürk’te dönen dolaplar

Zillet medyasının kirli yüzünün görüldüğü bir diğer oluşum Kanaltürk TV. 2007 yılında dönemin CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, CHP’nin, Kanaltürk’e çeşitli hizmetler karşılığında yaklaşık 3 milyon dolarlık bir avans ödemesi yaptığını söyledi. Özyürek, “O avans karşılığında hizmeti satın aldık. Her şey bitti ve KDV’siyle birlikte faturalar kesildi” demişti. Sonradan CHP’de milletvekili yapılan Tuncay Özkan’a ait olduğu dönemde Kanaltürk’e, CHP tarafından yapılan bu örtülü ödeme dava konusu olmuş ve Anayasa Mahkemesi tarafından yolsuzluktan ceza alan ilk siyasi parti olmuştu. Daha sonra Kanaltürk el değiştirdi. Özkan, Kanaltürk’ü 40 milyon dolara FETÖ’cü Akın İpek’e sattı. FETÖ’cü İpek, Kanaltürk’ün 12 milyon lirayı bulan borçlarını da ödemek karşılığında kanalı satın alarak örgütün hizmetine adamıştı. Ekim 2015’te yönetimine kayyım atanan Kanaltürk TV, Şubat 2016’da kapatılmıştı.