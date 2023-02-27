Muhalefetten tribün ahlaksızlığına destek! Davutoğlu'su CHP'si, HDP'si... Hepsi aynı dili kullandı

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Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünleri kirli siyasete alet olarak, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi üzerinden yürütülen algı operasyonuna destek verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam oynan Beşiktaş-Antalyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratları nedeniyle Beşiktaş JK üyeliğinden istifa etti.

Davutoğlu'su CHP'si, HDP'si... Hepsi aynı dili kullandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde başbakanlık koltuğu gören Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, tribünlerdeki ahlaksızlığa destek verip, Bahçeli'yi hedef aldı. Davutoğlu, "Tribünler hükümet istifa dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de taraftar görünümlü vandallara destek vererek Bahçeli'yi hedef alanlardan oldu: Beşiktaş'tan istifa edeceğine AK Parti'den istifa et Bahçeli.

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Kaos ve kargaşadan beslenen HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ben Beşiktaşlıyım…" paylaşımında bulunurken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise "Bu gece Büyük Beşiktaş camiasından ayrılarak Beşiktaşlılara büyük sevinç ve gurur yaşatan başta Devlet Bahçeli olmak üzere tüm muhteremlerin yıllık aidatlarını ben Beşiktaş'a bağışlayacağım. Milletimizin sesi olan tüm Beşiktaşlıları bir kez daha tebrik ederim." çirkinliğine imza attı.