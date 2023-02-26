Muhalefette tiyatro yarışı! Pervin Buldan ve korumasının ellerine dikkat

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşması sonrasında mikrofonu, kendisini Antakyalı depremzede olarak tanıtan bir kişiye verdi.

Depremzede olarak tanıtılan kişi, "Türk Silahlı Kuvvetleri, polis nerede? Bize biber gazı yedirmeye çalışanlar nerede?" cümleleriyle girdiği konuşmasına şöyle devam etti:

"Dayanışacağız, yapacağız. Ben birini gördüğüm zaman sarılma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü onu tanımıyorum. Ama 'o insan benim için gelmiş' diyorum. Yani öyle bir şey ki... Ama hep beraber inşallah yapacağız."

Sözde depremzede, AFAD'ın TIR'larını durdurduğunu söylediği sırada Pervin Buldan'ın koruması tarafından "sus" denilerek uyarıldı. Uyarı üzerine konuşmasını aniden sonlandıran kişi etrafındakilere sarılarak bölgeden ayrıldı.

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