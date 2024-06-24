Muhalefette hançerler çekildi! İP kopuyor CHP kaynıyor

Koltuk savaşları ve ayak oyunlarının hiç bir zaman eksik olmadığı hiziplerin partisi CHP ile sözde milliyetçi İP, seçim sonrası resmen kendi kaosunu yaşıyor.

Sözde ‘değişim’ adı altında Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren ve yerel seçimlerde göstermelik bir başarı elde eden Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında başlayan liderlik çekişmesi iyice ayyuka çıkarken, şimdi de CHP'de dört ayaklı bir "iç savaş" başladı. Siyasette “yumuşama” söylemi kapsamında Başkan Erdoğan ile görüşerek diyalog çalışmalarına hız veren Özgür Özel’in tutumundan rahatsız olan CHP’nin şahin kanadının, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ile birlikte, 6-9 Eylül’de yapılacak Sivas Tüzük Kurultayı’nı Seçimli Kurultay’a çevirip Özel’i tasfiye edeceği öne sürülüyor. 2028 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı olma hesapları yapan Mansur Yavaş’ın ise CHP’nin İmamoğlu kontrolü altında olması nedeniyle önümüzdeki günlerde istifa ederek 14 İP’li vekille Demokrat Parti'ye katılması ve kısa süre sonra genel başkanlık koltuğuna oturması beklenen Koray Aydın ile birlikte hareket edeceği ifade ediliyor. CHP ve İYİ Parti’de genel başkanlık ve cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesinin çok erken başladığına dikkat çeken siyaset bilimciler akit’e yaptıkları açıklamada, “İp kopuyor, CHP kaynıyor” görüşünde birleşti.

Ortada güç ve koltuk savaşı var

Muhalefet partilerinde yaşanan bilek güreşini gazetemize değerlendiren Siyaset Bilimci ve Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, “Şu anda CHP'de bir güç savaşı var. Normalde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun anlaşacağı kanaatinde değilim. Fakat Kılıçdaroğlu bu kavgada kazanma derdinde olacak. Kendisi genel başkan olmaz ama ekiplerini bir yerlere yerleştirmek isteyebilir. İmamoğlu da Özgür Özel'in güçlenmesini istemiyor. ‘Sen beni öne çıkarmıyorsun’ diyor. ‘Erdoğan’ın partisi karşısında üç kez seçim kazanmış bir adamım’ diyor. O yüzden tüzük kurultayında atak yapmak istiyor. Kılıçdaroğlu’nun delegelerinin hepsi de duruyor. 682 oy aldı. En azından yarısı kemik olarak alevi delege olarak Bay Kemal'in yanında. İmamoğlu, Bay Kemal'le anlaşırsa Özgür'ü çok rahat tasfiye eder. Diğer taraftan Koray Aydın’ın da İyi Parti’den ayrılıp Demokrat Parti'nin başına geçeceği söyleniyor. Bu, İmamoğlu’nun gölgesinden kalan Mansur Yavaş'ın da CHP'den kopması, Demokrat Parti üzerinden adaylığa yürüyecek olması anlamına geliyor” dedi.

Kavgalarla geçen dönem olacak

GENAR Başkanı İhsan Aktaş ise şunları kaydetti: “Altılı Masa’nın üç-dört partisinin tabanında neredeyse oy kalmadı. Özellikle İYİ Parti'den açığa çıkan bir oy kitlesi var. AK Parti'den de eksilen oy var. Siyasetin merkezinde bir arayış devam ediyor. Özgür Özel, CHP’nin tasarlanan genel başkanı değildi. İmamoğlu kendi üzerine bir kurgu ortaya koymuştu. Özel ve çevresi ise yaptığı hamlelerle kalıcı olmak istiyor. İmamoğlu ise kendi liderliğini teşkil etmek için yeni arayışlara girmiş durumda. Mansur Yavaş’ın da Türkiye'de İmamoğlu kadar potansiyeli var. Bu 4 yıllık seçimsiz dönemde muhtemelen partilerin iç meselelerinin tartışıldığı, liderlik mücadelelerinin yaşandığı bir dönem olacak gibi görünüyor.”

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