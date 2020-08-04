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Siyaset

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak konuşuluyordu! CHP, Abdullah Gül konusunda sessizliğini bozdu

CHP'li eski vekil Aytuğ Atıcı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin adayı olacağına ilişkin iddiaları yorumladı. Atıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü aday göstermesinin büyük bir hata olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:10:00 -
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak konuşuluyordu! CHP, Abdullah Gül konusunda sessizliğini bozdu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin tarafından ortaya atılan 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı parti çizgisinden biri olmayacak. İsim verecek olursak birince dereceden siyasi aktör Abdullah Gül'dür' sözlerine yorumlayan CHP'li eski milletvekili Aytuğ Atıcı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aytuğ Atıcı, katıldığı bir televizyon programında konuşarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında Abdullah Gül var mı yok mu bilmiyorum. Ama eğer böyle bir şey varsa büyük bir tehlike olabilir. Bu basit bir hata olmaz. Son bir aydır 76 ili gezdim. Kurultay delegeleri ile konuştum. Ben bunun üzerine konuşuyorum. Doğru iş yapmayız. 'Böyle bir gündem yoktur' diyemem. Ama olursa da hata olur" dedi.

Canlı yayında öyle bir bilgi verdi ki... 'Odası hazır, Abdullah Gül'ü aday gösterecekler'
Canlı yayında öyle bir bilgi verdi ki... 'Odası hazır, Abdullah Gül'ü aday gösterecekler'

Siyaset

Canlı yayında öyle bir bilgi verdi ki... 'Odası hazır, Abdullah Gül'ü aday gösterecekler'

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Yorumlar

atakan699

yok yok siz A gül aday koyun , biraz daha eglenelim
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