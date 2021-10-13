Muhalefetin anketçisi ağzındaki baklayı çıkardı

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu henüz netleşmezken, Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, adayın kim olduğunun önemli olmadığını, tek hedefin Erdoğan düşmanlığı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' kafasında olan zihniyet, bir kez daha kendini ispatladı.

Aday bile çıkaramayan muhalefiti sosyal medya kalemşörleri parlatmaya çalışıyor. Muhalefetin ankeçtisi Özkiraz'ın attığı tweet her şeyi ortaya koyuyor. Kendini Türkiye'nin en güvenilir anketçisi olarak pazarlayan Özkiraz yandaşlıkta çığır açtı.

Özkiraz'ın tweeti şöyle:

Biri Cumhurbaşkanı

Biri Başbakan

Biri Meclis başkanı

Biri Cumhurbaşkanı yardımcısı

Olsun da hangisi hangisi olursa olsun.

Zerre kadar umurunda değil