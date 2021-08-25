Muhalefeti kaçırtan haber! Esnaftan Bakan Kurum'a: Başka devlette görmedik

Devletin kendilerini afet sonrası yalnız bırakmadığını belirten esnaf, "Bir devletin para dağıttığını hiç görmedik." diyerek yardımlar için Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 hafta önce yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Bakan Kurum selzedeleri dinliyor

Felaketin yaşandığı günden bügüne bölgeden bir an olsun ayrılmayan ve selzedelerin tüm sıkıntılarını çözmeye çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, selzedelerin taleplerini dinleyerek yerine getiriyor.

Son olarak yürütülen çalışmalar için Bozkurt'ta Cemal Çaylak isimli bir esnaf, devletin selzedeleri yalnız bırakmadığını belirtip yürütülen çalışmalardan da memnuniyetini dile getirerek Murat Kurum'a teşekkür etti.

"Bakan ile böyle konuştuğum gibi babamla konuşamam"

Almanya'da da sel olduğunu belirten esnaf Çaylak, hayatında böyle bir yardımı görmediğini söyleyerek Bakan Kurum'a şu ifadeleri kullandı;

"Ben devletim, buradayım. Al oğlum paranı. Borçlarını öde ve yeni dükkanını kur. Bunun teminatını vererek, bu parayı bana verdi. Ben bugün, babamla bile bu şekilde konuşamam. Yani bir bakan ile karşılıklı böyle bir konuşma yapıp, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Allah bin kere razı olsun.

"Bir devletin para dağıttığını hiç görmedik"

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmadığını söyleyen Çaylak, "Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi bir devletin para dağıttığını hiç görmedik. Yani, Allah bin kere razı olsun. İnanın yani, o kadar mutlu oldum. Binalar yıkılır, yenileri yapılır. Mesele burada esnafı ayağı kaldırıp, yeniden canlandırmak. Benim şüphem vardı ama şüphelerim yüzde yüz giderildi. Allah bin kere razı olsun.Ayağınıza sağlık." şeklinde konuştu.

"İnşallah daha iyi olacak"

Murat Kurum selzedenin söylediklerine karşılık "İnşallah hep beraberiz. Eyvallah çok geçmiş olsun. İnşallah daha iyi olacak." dedi.