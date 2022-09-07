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Medya Muhalefete yakın anket firmasından şok anket
Medya

Muhalefete yakın anket firmasından şok anket

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefete yakın olan Metropoll Araştırma'nın anketinde kararsız seçmenin AK Parti'ye geri döndüğüne dikkat çekerek, "Bir süredir cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kazanır lakin milletvekili sayısında çoğunluk muhalefetin eline geçer diye AK Parti cephesinde de karşılık bulan bir değerlendirme yapılıyor. Metropoll’ün verileri onu yıkıyor. İki ittifakın milletvekili sayısının yaklaşık olarak birbirine eşit çıkacağını gösteriyor. Her olumsuz veriyi satın almaya hazır AK Partililere duyurulur" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 12:16:00 -
Muhalefete yakın anket firmasından şok anket

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefete yakın olan Metropoll Araştırma'nın anketinde kararsız seçmenin AK Parti'ye geri döndüğüne dikkat çekerek, "Bir süredir cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kazanır lakin milletvekili sayısında çoğunluk muhalefetin eline geçer diye AK Parti cephesinde de karşılık bulan bir değerlendirme yapılıyor. Metropoll’ün verileri onu yıkıyor. İki ittifakın milletvekili sayısının yaklaşık olarak birbirine eşit çıkacağını gösteriyor. Her olumsuz veriyi satın almaya hazır AK Partililere duyurulur" dedi. 

Selvi, Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar'ın şu sözlerini aktardı: 

"Kararsızların oranı 5 puan azalmış. Ama CHP’nin oyları artmış mı, İYİ Parti’nin oyları artmış mı? Kararsızlar azalıyor lakin CHP ve İYİ Parti’nin oyları artmıyor. AK Parti’ye gidiyor. Kararsızlar 6’lı masaya gitmiyor." 

Selvi, "Özer Hoca bunun kararsız olan AK Parti seçmeninde, 'Reis yine soruna el attı ve çözüyor. Yaparsa Erdoğan yapar' algısının yeniden güçlenmesine neden olduğunu söylüyor. Çözümü Erdoğan’da görünce kararsız seçmen tekrar AK Parti’ye dönüyor" diye yorumladı.

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Ahmet

Elbette yirmi yıldır çözdüğü gibi yine Reis Tayyip Erdoğan bu sorunları çözer inşallah.

Fatih

her yol eyt ye çıkar
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