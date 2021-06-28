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Aktüel Muhalefet yalan ve algıda sınır tanımıyor! Orman yangınlarını bile siyaset malzemesi yaptılar
Aktüel

Muhalefet yalan ve algıda sınır tanımıyor! Orman yangınlarını bile siyaset malzemesi yaptılar

Geçtiğimiz hafta sonu mevsim şartlarının da etkisiyle Kaş, Dalaman, Marmaris, Tarsus ve diğer bazı bölgelerde çıkan orman yangınları, azgın muhaliflerin siyasi malzemesi haline getirildi. Azgın muhalifler, yangınlara özellikle helikopterle müdahalede bulunulmadığını, bunun da otel yapımı gibi usulsüz işlere yol vermek amacı taşıdığını savundular.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 20:14:00 -
Muhalefet yalan ve algıda sınır tanımıyor! Orman yangınlarını bile siyaset malzemesi yaptılar

Yeni Akit/Ankara

Yangınların söndürülmesine ilişkin çalışmalara yer yer bizzat refakat eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, insafsızca atılan iftiralara “Gene buraya otel yapacaklar gibi söylemler var. Ben bunların hepsini söyleyenleri, şehidimizin olduğu bir günde Allah’a havale ediyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın. Vatandaşlarımız merak etmesin, ilk fırsatta bu bölgeye dikim yapacağız” bilgisini paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü de, “10:30’da çıkan yangına 10.40’ta ilk müdahale yapılmıştır. Bölgeye 6 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 35 arazöz sevk edilmiştir. Yangına müdahale eden helikopter sayısı 10’a, ilk müdahale aracı 7’ye, arazöz sayısı 78’e, dozer sayısı da 6’ya çıkarılmıştır” duyurusunu yaptı. Yangınlar ise havadan ve karadan yapılan müdahalelerle fazla büyümeden söndürüldü.

“Çamur at izi kalsın” yöntemiyle muhalefet yaptığını zanneden kesimlerin ise gerçeklerin kamuoyuna duyurulması için yapılan açıklamalara ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçındıkları gözlendi.

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Yorumlar

fevzi

bunlar şeytanın p..leri
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Sabri

O kadar yer hani yangın söndürme uçaklar hiç olmazsa hsngarda çürümeye bırakılanları kullansaydınız ihaleye dahi sokulmadılar Rus firma ödeme olmadığı için gelmedi bunun siyasetle ilgisini var helikopter gördüğümüz 1 adetti
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