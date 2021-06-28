Muhalefet yalan ve algıda sınır tanımıyor! Orman yangınlarını bile siyaset malzemesi yaptılar

Yeni Akit/Ankara

Yangınların söndürülmesine ilişkin çalışmalara yer yer bizzat refakat eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, insafsızca atılan iftiralara “Gene buraya otel yapacaklar gibi söylemler var. Ben bunların hepsini söyleyenleri, şehidimizin olduğu bir günde Allah’a havale ediyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın. Vatandaşlarımız merak etmesin, ilk fırsatta bu bölgeye dikim yapacağız” bilgisini paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü de, “10:30’da çıkan yangına 10.40’ta ilk müdahale yapılmıştır. Bölgeye 6 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 35 arazöz sevk edilmiştir. Yangına müdahale eden helikopter sayısı 10’a, ilk müdahale aracı 7’ye, arazöz sayısı 78’e, dozer sayısı da 6’ya çıkarılmıştır” duyurusunu yaptı. Yangınlar ise havadan ve karadan yapılan müdahalelerle fazla büyümeden söndürüldü.

“Çamur at izi kalsın” yöntemiyle muhalefet yaptığını zanneden kesimlerin ise gerçeklerin kamuoyuna duyurulması için yapılan açıklamalara ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçındıkları gözlendi.