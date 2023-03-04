Muhalefet parti liderine 27 yıl ev hapsi cezası

Mahkeme kararı gereği seçme ve seçilme hakkı elinden alınan Sokha, hiç bir siyasi faaliyette bulunamayacak ve ailesi dışında evine gelenlerle görüşemeyecek.

Sokha’nın avukatı Ang Udom, müvekkili hakkında verilen cezaya bir ay içinde itiraz edeceğini açıkladı.

Yargıç Koy Sao, duruşma sonunda yaptığı açıklamada, “yabancı güçlerle işbirliği içinde” olduğu görüşüne varılan Kem Sokha'nın yasal hükümeti devirmeyi hedefleyen “renkli devrim” yapmak üzere insanları örgütlemek için insan hakları ve siyaseti bir paravan olarak kullandığı suçlamasında bulundu.

Kamboçya yasalarına göre, vatana ihanet için 30 yıla kadar hapis cezası istenebiliyor

69 yaşındaki Kem Sokha’nın 2017 yılında tutuklanmasının ardından partisi de kapatılmıştı. Bu partinin 118 üyesine siyasetten men cezası verilmişti.

Mahkemede, Kem Sokha’nın bir seminerde ABD’deki demokrasi yanlısı grup üyeleriyle konuşmasını içeren eski video görüntüleri, “vatana ihanet” suçlaması için kanıt olarak gösterilmişti.

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Mahkemenin, genel seçimlere 4 ay kala verdiği bu ceza Başbakan Hun Sen hükümetinin muhalefet partilerine yeni bir gözdağı olarak değerlendiriliyor.

Kamboçya’da muhalif liderlerin önemli bir kısmı yurt dışında sürgünde bulunuyor.

Dünyanın en uzun süre görev başında kalan liderlerinden biri olan Hun Sen, 1985 yılından bu yana Kamboçya'yı Başbakan olarak yönetiyor.

Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az bir farkla kazanmasından bu yana Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış, Ulusal Kurtuluş Partisi’nin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti.