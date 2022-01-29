  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Muhalefet hüsrana uğradı! Ekonomik krize rağmen halk Maduro'yu yalnız bırakmadı
Dünya

Muhalefet hüsrana uğradı! Ekonomik krize rağmen halk Maduro'yu yalnız bırakmadı

ABD yaptırımları ile tarihin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Venezuela'da, muhalefetin Maduro gitsin oylaması hüsranla sonuçlandı. Halk büyük krizle boğuşurken liderlerini yalnız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 07:18:00 -
Muhalefet hüsrana uğradı! Ekonomik krize rağmen halk Maduro'yu yalnız bırakmadı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınmasına yönelik referandum talep eden muhalefetin, gerekli imza sayısına ulaşamadığını bildirdi.

CNE'den yapılan açıklamada, halktan toplam 42 bin 421 başvurunun geldiği belirtilerek, Anayasa'nın 72. maddesince referandum için istenilen rakamının altında kaldığı anımsatılarak, talebin kabul edilmediği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Maduro, muhalefetin bir kez daha başarısızlığa uğradığını vurgulayarak, "Darbe, aşırı sağcı, yine fiyaskoya uğradı, ama onların hatasıdır. Ben hatalarım olduğumda bunları üstleniyorum." ifadesini kullandı.

Petrol zengini Venezuela'da halk liderini yalnız bırakmadı. Yıllar öncesinde ülkede tarihin en iyi dönemi yaşanırken, ABD ve Avrupa ülkelerinin petrol üzerinden yaptığı baskı ve yaptırımlar nedeniyle ekonomik kriz patlak veren ülkede halk büyük oyunun farkında olduğunu göstererek yapılan referandumda Maduro'yu desteklemeye devam etti.

Referandum talebinde bulunan grupların, Venezuela Geri Çağırma Hareketi (MOVER), Ulusal ve Uluslararası Demokrasi Komitesi ve Confedejunta Ulusal Yürütme Komitesi olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Grubun sözcüsü Nelson Chitty La Roche, 18 Ocak'ta basına yaptığı açıklamada, toplumsal barışın sağlanması için referandumun gerekli olduğunu belirterek, "Biz geri çağırma referandumu istiyoruz. Sosyal barış ve kurumsal güven için, Venezuelaların gelecek hayalleri için bunu istiyoruz." diye konuşmuştu.

Neler oldu?

Ocak 2019'da Trump yönetimi Venezuela'nın milli petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulama kararı aldı. Bu yaptırımlar sonucunda Venezuela'nın yıllık 11 milyar dolar civarı kayıp yaşayacağı öngörüldü.

24 Mart'ta Rusya, Venezuela hükûmetine yüzlerce asker ve askeri teçhizat gönderdi.

17 Nisan'da Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı Venezuela Merkez Bankası'na yaptırım uyguladı.

Haziran ayında Deutschebank Ve Citibank, Venezuela hükûmetinin borçlarını ödeyememesi nedeniyle 1,4 milyar dolarlık altın rezervine el koydu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayro

Aclıktan ot yesek…Neslimiz zamanın da yemiş..Tarih tekerrür den ibarettir..Yediren CHP zihniyetidir…Dünyada ki bütün Tayyip Düşmanlarına nispet !Hayatım feda Reis e ..Aptallar :Bana ne yabancı bir ülkenin başkası kim olursa olsun…Ama isterim ki Benim istekleri mi çıkarımı kollayan birisi olsun…Akıllı birisi olmasın…Aptal olsun ki faydalanayım…Deli denen Osmanlı padişahı Deli İbrahimin yaptıklarını oku ..Tarih öğren….
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay