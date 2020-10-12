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Spor Muhalefet harekete geçti! Fatih Terim'e baskı
Spor

Muhalefet harekete geçti! Fatih Terim'e baskı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in seçime gitme kararı alması sonrası kulüpteki muhalefet harekete geçti. Muhalefet isimleri seçim çalışmalarına başlayarak Fatih Terim'e başkan olması için baskı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:48:00 -
Muhalefet harekete geçti! Fatih Terim'e baskı

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz’in seçim işareti vermesinin ardından muhalefet çalışmalarını hızlandırdı. Akşam'ın haberine göre; Başkan adayı arayan muhalefet, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de kapısını çaldı. Başkan olması için Fatih Terim’e yoğun bir baskı var. Tecrübeli çalıştırıcı ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil. Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz’in adaylık durumuna göre bir karar verecek. Cengiz ise adaylık konusunda net bir karar vermedi.

İlk teklif Alp Yalman'dan gelmişti

Fatih Terim’e ilk başkanlık teklifi 7 ay önce yapıldı. Bu teklifi Terim’e eski başkan Alp Yalman yaptı. Yalman’dan gelen ve camianın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi tecrübeli çalıştırıcı uygun görmemişti. Terim’in o dönem, Başkan Mustafa Cengiz’in sağlık durumu nedeniyle teklifi geri çevirdiği belirtildi. Camianın etkili isimlerinden biri olan Alp Yalman, Fatih Terim’in başkan olmasını çok istiyor. Yalman’ın Terim ile bir görüşme daha yapması bekleniyor.

Başkanlık süresi için seçimin tarihi çok önemli. Başkan Mustafa Cengiz’in görev süresi 2021 yılının Mayıs ayında bitiyor. Mayıs ayında bir seçim yapılırsa seçilen başkanın görev süresi 3 senelik olacak. Mayıs ayından önce seçim yapılırsa seçilen başkan ‘Mayıs’a kadar görev yapacak. O zaman adaylar farklılık gösterebilir. Mayıs ayından önce seçim yapılırsa tecrübeli bir isim etrafında toplanılabilir. Duygun Yarsuvat döneminde böyle bir süreç yaşanmıştı.

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