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Siyaset Muhalefet gocundu! Meclis’te ‘Sam amca’ ve ‘zillet’ tartışması
Siyaset

Muhalefet gocundu! Meclis’te ‘Sam amca’ ve ‘zillet’ tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda “Sam amca” tartışması yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 14:57:00 -
Muhalefet gocundu! Meclis’te ‘Sam amca’ ve ‘zillet’ tartışması

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun “Parlamenter sistemi talep edenlerin ortak noktası; milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçme hakkını geri almak istiyorlar. Millete, bu hak ve yetkinin doğrudan verilmesine maalesef bu zillet ittifakı rıza göstermemiş” sözleri üzerine CHP, İP ve HDP’liler ‘zillet’ lafına tepki gösterdiler. Bunun üzerine Akbaşoğlu, “Hiç kimsenin şahsını, bulunduğu yeri rencide etmek için konuşmadım. Zillet ittifakı, Sam amcanın gölgesinde yapılan bir ittifak” dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi.

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