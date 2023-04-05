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Ekonomi Muhalefet engellemek için 40 takla atmıştı! Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor
Ekonomi

Muhalefet engellemek için 40 takla atmıştı! Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Yeniakit Publisher
2023-04-05 22:44:00 - 2023-04-06 00:16:41
Muhalefet engellemek için 40 takla atmıştı! Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Muhalefetin engel olmak için her yolu deneği İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin yayınladığı listede 2022 yılında dünyanın en yoğun 10 havalimanları arasında 7'nci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ile muhalefetin tüm engelleme çabalarına karşın faaliyete geçirilen Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı, dünyanın en yoğun havalimanları arasında da 7. sıraya yükseldi.

Gelişmeyi, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mesajda, "Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin yayınladığı Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı listesinde, 2022 yılında 64 milyondan fazla yolcu ağırlayarak 7. sırada yer aldık. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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