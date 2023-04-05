Muhalefet engellemek için 40 takla atmıştı! Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ile muhalefetin tüm engelleme çabalarına karşın faaliyete geçirilen Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı, dünyanın en yoğun havalimanları arasında da 7. sıraya yükseldi.

Gelişmeyi, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mesajda, "Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin yayınladığı Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı listesinde, 2022 yılında 64 milyondan fazla yolcu ağırlayarak 7. sırada yer aldık. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.