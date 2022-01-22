Muhalefet destek verdi, Erdoğan "Dillerini koparırız" dedi

Hüseyin Gülerce, Star gazetesindeki yazısında, Sezen Aksu'nun Hazreti Adem ile Havva'ya hakaret içeren şarkısına muhalefetin tepki göstermediği gibi destek verdiğini, ancak Tayyip Erdoğan'ın "Hz. Âdem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" dediğini belirterek, "hassasiyet" farkını gözler önüne serdi. İşte kimin ne olduğunu ortaya koyan o yazı:

"Sanatçı Sezen Aksu, bir şarkısındaki "Binmişiz bir alâmete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Âdem'e..." sözleri sebebiyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Dün Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından, cemaate seslenerek "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Âdem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir." dedi.

Başta CHP, muhalefet, Sezen Aksu'yu savunurken "Sanatçıdır, konuşacak."(Ekrem İmamoğlu). 'Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır." (Ali Babacan) diyor.

Kırk dereden su getirip Sezen Aksu'yu savunan geniş bir kesim var.

Meselenin bam teli şurasıdır.

Fikir ve ifade hürriyetini savunmak, insan olarak hepimizin görevidir.

Tek bir şartla; insanların kutsallarına, manevi değerlere hakaret etmemek, kin ve nefret söylemine sarılmamak şartıyla...

Erdoğan düşmanlığı ile siyaset yürüten muhalefet ittifakı, kasten, inatla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Bahçeli'ye kin ve nefretle saldırıyor, hakaretler ediyor.

Bunu algı operasyonlarıyla, psikolojik harbin gereği olarak yapıyorlar.

Bu saldırıda dikkat çeken bir husus var. Toplumun önemli bir bölümünün sevdiği sanatçıları cepheye sürdüler.

Bunlar sosyal medya hesaplarından tetikçilik, etki ajanlığı yapıyorlar.

Bunlara itiraz edilince de bildik bir koro sahne alıyor; "Sanatçıdır, konuşacak, yazacak, fikir ve ifade hürriyeti var." diye yaygara koparılıyor.

Tamam da, hürriyetlerini, hep neden CHP ve şürekasından yana kullanıyorlar?

Neden milletimize ve değerlerimize tepeden bakıyorlar?

Neden hep Müslüman milletimizin inancı ile alay ediyorlar?

Neden Hz. Âdem ile Hz. Havva'yı dillerine doluyorlar?

Neden milletimizi rencide etmeme adına hassasiyet göstermiyorlar/gösteremiyorlar?

(...) Sezen Aksu'ya çok sert tepkiler gösteriliyorsa, söylenmek istenen bellidir:

Daha da milli ve manevi değerlerimizle oynayamayacak, inancımıza hakaret edemeyeceksiniz.

Bundan sonra böyle..."