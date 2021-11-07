Muhalefet değil düpedüz ihanet!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Daha önce ABD ve Avrupa’nın 10 büyükelçisinin Kızıl Soros Kavala’yla ilgili Türkiye’ye müstemleke valisi gibi direktif vermeye kalkışmasını alkışlayan Zillet zihniyeti ihanette sınır tanımıyor. Haçlı Batı’nın küçük elçisi gibi hareket eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere yazdığı mektupta, ülkelerindeki yatırımcıların Kanal İstanbul projesine destek vermemesini istedi. Bundan önce de yatırımcıları tehdit eden Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren gazeteciler ve STK temsilcileri, mektubun millete ihanet olduğunu söylediler.

“Gelin beni güdün” diyor

Gazeteci Yazar Galip İlhaner, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu mektup küçükelçinin dış güçlere ‘Türkiye’yi işgal edin’ yalvarışıdır. PKK ile HDP üzerinden seçim ittifakı yapan CHP ve Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye PKK ve ABD’den daha fazla zarar veriyor. İkinci Kurtuluş Savaşı verdiğimiz 15 Temmuz gecesinde kaçan Kılıçdaroğlu, şimdi de büyükelçilere Türkiye’nin dünya çapındaki projesine müdahale çağrısı yapıyor. Dış güçlere ‘gelin memleketi işgal edin’ davetinden başka bir şey değil bu. Bu zihniyet iktidar olsa, büyükelçilere ‘gelin bizi güdün’, ‘gelin ülkemizin insanını sömürün’, ‘gelin devletimizin zenginliklerini çarçur edin’ mektubu da yollar. Gazi Mustafa Kemal döneminde böyle bir şey olsaydı Kılıçdaroğlu, Atatürk tarafından İstiklal Mahkemeleri’nde vatana ihanetten yargılanırdı. 2. Kurtuluş savaşından kaçtığı gibi, 1. Kurtuluş Savaşından da kaçardı.”

Avrupa’nın ‘küçükelçisi’

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş da, şunları söyledi: “Avrupa’nın içimizdeki ‘küçükelçisi’nin yabancı yatırımcıya elçiler üzerinden mesaj yollaması manidardır. Alttan alta Türkiye’ye ve insanımıza ambargo talebinde bulunuyor. Bu mektup millete ihanettir. Bu şahıs ‘Paşinyan Kılıçdaroğlu’ tabirini hak etmektedir. Büyükelçiler ‘istenmeyen adam’ girişiminden sonra geri adım atmıştı. İktidara muhalefet değil, insanımıza ihanet olan bu girişimlerin en büyük insan hakkı ihlallerinden biri olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin hayrına olan her hizmetin karşısında mevkilenen bu karanlık zihniyeti insanımız istemiyor. Hiçbir seçimde iktidar şansı da tanımıyor. Allah şerrinden korusun.”