Muhalefet bu yazıya çok kızacak! Soner Yalçın'dan 'Z kuşağı' tanımlaması
Sözcü yazarı Soner Yalçın, bugünkü köşesinde "Z kuşağı"nı tanımladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in diline doladığı "Z kuşağı" tabirini eleştiren Yalçın, "Geçiniz bunları! Z kuşağı aldatmacası" başlığını kullandı.
Yeniakit.com.tr
Sözcü yazarı Soner Yalçın, muhalefeti çıldırtacak bir yazı kaleme aldı. "Geçiniz bunları! Z kuşağı aldatmacası" başlığını kullanan Yalçın, "Nereden çıktı bu Z kuşağı?" diye sorarak, ABD'yi ve kapitalist sistemi işaret etti.
"ABD'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra (1946'dan 1964'e kadar) doğan bebeklere "Baby boomers/ boomer" kuşağı adı verildi. Doğum artışını belirtmek için kullanıldı. "Boomer kuşağı" ismini Amerikan basını koydu: New York Post ve Daily Press. 'Z kuşağı' adını da Amerikan USA Today verdi. Esas Washington Post, Newsweek, Time gibi yayınlar aracılığıyla dünyaya yayıldı."
"Yani: Z kuşağı (ve X-Y) adlandırması ve araştırmaları sandığınız gibi sosyal bilimler literatürüne ait değil. Bu tanımlamanın bütün çabası-amacı şirketlerin kârlılığını yükseltmek için insanları daha sistematik olarak sömürge yollarını araştıran sektörlere ait. Reklamcılık gibi. Yeni tüketim algısı için yeni gençlik modeli/kuşağı yaratmak istiyorlar, hepsi bu."
Zafer Küçükşabanoğlu'nu eleştiren Yalçın, "Köşe yazarı diyor ki, 'Z kuşağını anlamayan seçimde kaybedecek! Merak ediyorum; neymiş köşe yazarının Z kuşağından anladığı?' dedi.
'Kapitalist zırvalık bunlar'
Soner Yalçın yazısını şöyle tamamladı:
"Koca bir banka 'Z Kuşağı İle Etkili İletişim: Anlam ve Empati' diye toplantı yaptı! Z kuşağına dâhil olan bireylerin ortak özellikleri incelendiğinde; gelecek planları, hayat tarzları ve yaşam beklentileri gibi konularda kendilerinden önceki jenerasyonlarla aynı fikirde olmadıklarını görmek mümkün. Geçiniz lütfen. 'Sınıfsal' değil 'grupçu' bakmayı dayatan kapitalist zırvalık bunlar."