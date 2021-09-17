Muhalefet bu yazıya çok kızacak! Soner Yalçın'dan 'Z kuşağı' tanımlaması

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Sözcü yazarı Soner Yalçın, muhalefeti çıldırtacak bir yazı kaleme aldı. "Geçiniz bunları! Z kuşağı aldatmacası" başlığını kullanan Yalçın, "Nereden çıktı bu Z kuşağı?" diye sorarak, ABD'yi ve kapitalist sistemi işaret etti.

"ABD'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra (1946'dan 1964'e kadar) doğan bebeklere "Baby boomers/ boomer" kuşağı adı verildi. Doğum artışını belirtmek için kullanıldı. "Boomer kuşağı" ismini Amerikan basını koydu: New York Post ve Daily Press. 'Z kuşağı' adını da Amerikan USA Today verdi. Esas Washington Post, Newsweek, Time gibi yayınlar aracılığıyla dünyaya yayıldı."

"Yani: Z kuşağı (ve X-Y) adlandırması ve araştırmaları sandığınız gibi sosyal bilimler literatürüne ait değil. Bu tanımlamanın bütün çabası-amacı şirketlerin kârlılığını yükseltmek için insanları daha sistematik olarak sömürge yollarını araştıran sektörlere ait. Reklamcılık gibi. Yeni tüketim algısı için yeni gençlik modeli/kuşağı yaratmak istiyorlar, hepsi bu."

Zafer Küçükşabanoğlu'nu eleştiren Yalçın, "Köşe yazarı diyor ki, 'Z kuşağını anlamayan seçimde kaybedecek! Merak ediyorum; neymiş köşe yazarının Z kuşağından anladığı?' dedi.

'Kapitalist zırvalık bunlar'

Soner Yalçın yazısını şöyle tamamladı:

"Koca bir banka 'Z Kuşağı İle Etkili İletişim: Anlam ve Empati' diye toplantı yaptı! Z kuşağına dâhil olan bireylerin ortak özellikleri incelendiğinde; gelecek planları, hayat tarzları ve yaşam beklentileri gibi konularda kendilerinden önceki jenerasyonlarla aynı fikirde olmadıklarını görmek mümkün. Geçiniz lütfen. 'Sınıfsal' değil 'grupçu' bakmayı dayatan kapitalist zırvalık bunlar."