Muhafız alayı darbe girişimi davası! F-16’ların şehir üzerinde uçmasını, terör saldırısına bağlamış!
FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davanın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki dünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Ahmet Kultar ve Volkan Ayan savunma yaptı.
Darbe girişimi öncesi Özel Kuvvetler Komutanlığında sağlık astsubayı olarak görevli olduğunu belirten Kultar, 14 Temmuz’da Muhafız Alayı'nda tatbikat yapılacağının kendisine bildirildiğini, 15 Temmuz’da aranarak tatbikatın başlayacağının söylenmesiyle alaya gittiğini anlattı. Darbeden haberdar olmadığını iddia eden Kultar beraatini talep etti. Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli astsubay Ayan da birliği tarafından aranarak Muhafız Alayı'nda yapılacak tatbikata katılması talimatının verildiğini söyledi. Kendisine terör saldırısı yapılabileceği söylendiğinden F-16'ların uçuşunu ve patlama seslerinden şüphelenmediğini aktaran Ayan "Terör saldırısı adı altında darbeye çekildiğim ortadadır” dedi. Dava bugün de devam edecek.