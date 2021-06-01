Muhafazakar geçinen Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal benzetme

Türkiye için katma değer üretmek yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmayı amaç edinen muhalifler, her geçen gün skandallarına bir yenisini ekliyor.

Bu halkaya son olarak Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu katıldı.

5 Temmuz 2020 tarihinde çekildiği belirtilen görüntüde Ağıralioğlu partisinin Rize kongresinde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık süreçte çok yorulduğunu ve dinlendireceklerini iddia eden Yavuz Ağıralioğlu skandal bir benzetmede bulundu.

İşte muhafazakar geçinen ama aile kavramının öneminin farkına varamayan Ağıralioğlu'nun o tepki çeken ifadeleri:

"Çok kararlıyız, sayın cumhurbaşkanını dinlendireceğiz. 20 sene devlet millet yükü çekmek çok zordur. İnsan 20 sene babalık yapar babalıktan bıkar, kocalık yapar kocalıktan bıkar, eş olur eşlikten bıkar. 20 sene koca kahrı çeken eş, kocasından bıkar. Dolayısıyla 20 - 25 sene devlet yükü çekmek kolay değildir."